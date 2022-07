Baci infuocati tra il vincitore di Amici e l’ex pupa: scoppia la passione

By

Uno dei vincitori di Amici di Maria De Filippi che più ci è rimasto nel cuore, ha trovato l’amore con lei: ecco di chi stiamo parlando!

Lo ricordiamo per aver partecipato e vinto nell’edizione del 2016 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane aveva conquistato tutti fin dalle prime prove arrivando in finale e vincendo nella categoria canto.

Negli anni ha raggiunto numerosi successi e le sue canzone sono diventate delle vere e proprie hit esplosive. Eppure, da qualche anno sembra essere scomparso dalla scena televisiva e dal panorama musicale italiano.

Eppure, in un’esclusiva di Whoopsee, il giovane cantante è ritornato alla ribalta e sembra che abbia anche trovato l’amore. Ecco di chi stiamo parlando!

Riki, Riccardo Marcuzzo da Amici Di Maria De Filippi ad oggi

Stiamo parlando di Riccardo Marcuzzo in arte conosciuto con il nome di Riki. Il giovane cantante di talento si era fatto strada nel noto talent show e si era fatto apprezzare dai giudici e dai suoi fan.

Tuttavia il successo è come una cresta, a volte ti porta sull’onda altre volte ti trascina giù. E Riccardo ha dovuto affrontare entrambe le fasi nella sua carriera professionale e privata. In alcune interviste ha infatti rivelato di come il successo post Amici di Maria De Filippi lo abbia travolto e denutrito.

Ma oggi è pronto a tornare e al suo fianco compare una splendida ragazza già nota al pubblico televisivo. Infatti, in un’esclusiva di Whoopsee, Riki è stato sorpreso con una ragazza. Il suo nome è Stephanie Bellarte ed è una ex pupa de “La Pupa e il Secchione”. La giovane sembra aver superato la relazione con il “secchione” Alessio Guidi.

Negli scatti Riki sembra felice e rinato. Infatti sembra che la sua vita professionale e privata sia andando per il meglio. Da un lato una nuova fidanzata pronto a sostenerlo e dall’altro il lancio del suo nuovo singolo intitolato “Ferrari White” in collaborazione con Big Fish. Un singolo che egli stesso annuncia come rottura rispetto ai suoi precedenti lavori e che rappresenta il risultato di un particolare percorso artistico e un cambiamento intrinseco.