Test matematico con enigma: risolvilo in un solo minuto!

Bentornato con il consueto appuntamento della Domenica, i rompicapo non finiscono mai! Quello del giorno è un test matematico un po’ contorto, risolvilo in un solo minuto e testa le tue abilità di logica.

Ebbene sì, ho detto proprio logica! Ogni test matematico che svolgi non ha mai a che fare solo con i numeri, ma si tratta di una sfida al 100%. Proprio per questo avrai bisogno di porre in essere una certa attenzione, non solo per quanto riguarda i giochini proposti, ma anche a come applichi le tue capacità. Poiché è risaputo che più ti alleni e maggiormente sarai in grado di risolvere test di diversa tipologia in modo rapido.

Il test matematico del giorno sembra assurdo, come fanno ad esserci quei risultati? Logicamente sembra di andar proprio fuori le dinamiche di un ragionamento razionale, ma in realtà dovrai leggere tra le righe la soluzione! Ci sono operazioni nascoste, le quali ti daranno i valori trascritti, l’enigma è scovare di quali calcoli si tratta.

Ti consiglio di constatare, osservando con attenzione, i possibili legami che sussistono tra le cifre. Da lì, sarai molto più rapido nell’individuare i numeri che ti serviranno a risolvere il rompicapo.

Se scorri l’articolo troverai la soluzione con la spiegazione, che aspetti? Mettiti in gioco.

Soluzione Test matematico: è più facile del previsto!

Se sei interessato a questo genere, mi piacerebbe proporti delle sfide alternative: ti suggerisco un rompicapo matematico con le lettere, vedrai che ti farà divertire ed impazzire al tempo stesso! Allenati il più possibile, e più nessun enigma ti metterà in difficoltà. Arrivati a questo punto, dobbiamo risolvere quello del giorno, e ti fornisco la spiegazione adatta al caso.

Com’è possibile che 8+6 faccia 112? Il risultato ti assicuro che è quello corretto, ma non è il frutto di quello che vedi. Si tratta di combinazioni numeriche, operazioni nascoste ed enigmi che uniti ai numeri, complicano il quadro in questione!

Partiamo dalle prime operazioni:

2+3= 10 e 7+2=63, cosa hanno in comune? Prova a fare qualche calcolo, anche a mente ci riuscirai, se si sommano i due valori si ottengono rispettivamente 5 e 9, pensa a come queste due cifre possano dare 10 e 63.

La risposta non può che essere una moltiplicazione, 5*2= 10 e 9*7= 63! Infatti, dopo la somma di ogni valore, bisogna moltiplicare per il primo numero dell’operazione! Proviamo a fare gli stessi calcoli nelle prossime operazioni:

6+5=11, 11*6= 66

8+6= 14, 14*8= 112!

Hai capito come vanno risolte queste sfide? Se vuoi partecipare ad un altro giochino, magari più rapido, ti consiglio un rompicapo visivo nel quale devi trovare un bigliettino in mezzo ai regali, ce la farai?

Nel frattempo, prepareremo altri enigmi, restiamo aggiornati per le nuove sfide in arrivo.