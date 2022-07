Clamoroso ritorno al GF Vip e non è quello di Pamela Prati!

Non stiamo parlando di Pamela Prati, ma di un altro clamoroso ritorno al GF Vip

Il Grande Fratello Vip 7 è l’argomento di questo ultimo periodo. Essendo che quasi tutti i programmi di gossip sono fermi per la pausa estiva e Temptation Island ha chiuso i battenti, stiamo già pensando a quando rientreremo dal mare con i vipponi che entrano nella Casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini sta preparando tutto per il suo quarto anno di conduzione. Sappiamo anche chi saranno le due opinioniste che lo accompagneranno in questa nuova avventura: si tratta di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per una di loro è un clamoroso ritorno al GF Vip, ma non sarà l’unico volto già visto. No, non sto parlando di Pamela Prati, ma di un’altra ex gieffina. Vediamo insieme di chi si tratta

Clamoroso ritorno di Soleil Sorge al GF Vip

Soleil Sorge è una influencer che ha partecipato alla scorsa edizione del GF Vip. La ricorderemo tutti per il suo triangolo artistico insieme a Alex Belli e Delia Duran.

L’ex gieffina ha proprio la pasta giusta per i reality show. L’abbiamo vista a Pechino Express, Uomini e Donne, all’Isola dei Famosi e anche a La Pupa e il Secchione in veste di giudice.

Insomma, Soleil sa il fatto suo e con la sua presenza, gli ascolti si alzano magicamente, mentre spunta la verità sul suo compleanno da parte degli ex vipponi.

Ora la Sorge si sta godendo le vacanze e ci tiene a tenere aggiornati il suo milione e duecento follower su Instagram.

Secondo una indiscrezione lanciata da GFIsolaNews, l’nfluencer non rimarrà con le mani in mano per molto. Infatti, ci dovrebbe essere un clamoroso ritorno al GF Vip.

Non farà più la concorrente e nemmeno l’opinionista, nonostante alcune voci avessero svelato ciò, mentre spuntano i no per Alfonso Signorini.

Soleil prenderà il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi che l’anno scorso si sono occupate della conduzione del GF Vip Party trasmesso su Mediaset Infinity.

Il format invita ex volti del reality show per parlare di quanto sta accadendo nella Casa e per scoprire gli ultimi aggiornamenti nel mondo del gossip.

Diciamo che è un piccolo antipasto prima dell’inizio della diretta della puntata.

Si tratta tuttora di una indiscrezione, ma io questo clamoroso ritorno al GF Vip lo do quasi per certo. Chi vivrà, vedrà