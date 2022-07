L’incontro con la fan finisce male: disastro per Mahmood

Mahmood, all’anagrafe Alessandro, ha appena vissuto un anno ricco di impegni. Cominciato tutto a febbraio con la vittoria del Festival di Sanremo assieme a Blanco con l’inedito Brividi, il resto è stato anche meglio.

I due cantanti hanno poi presentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Torino. Non hanno vinto, ma si sono sicuramente divertiti e hanno comunque portato un bel risultato a casa.

Poi sono ricominciati i concerti dopo due anni di pandemia mondiale. Mahmood gira l’Italia per presentare e cantare finalmente insieme ai suoi fan il suo nuovo album, Ghettolimpo.

Dopo tutto questo da fare, ecco che avviene il disastro per Mahmood. La fan ci sarà rimasta male? Vediamo insieme cosa è accaduto

Mahmood è un disastro: la reazione della fan

Mahmood ha appena vissuto un anno frenetico, ma anche molto soddisfacente. Non è finita qui, però.

Il ragazzo a breve partirà per la leg estiva della tournée e Alessandro sarà presente n molti eventi live per cantare ancora insieme ai suo fan.

Mentre Mahmood racconta il male che lo affligge, adesso si sta godendo le meritate vacanze.

Tra un evento e l’altro, il cantante scappa al mare per fuggire dal caldo di questa estate. Ha bisogno di recuperare l’energie prima di ripartire con il tour.

Ma avviene il disastro per Mahmood. Da un gesto semplice succede l’inaspettato.

Il cantante si trovava in spiaggia e stava facendo il bagno in mare. Ormai Alessandro è un volto molto più che conosciuto e una sua fan si avvicina per chiedergli di fare una foto.

Il ragazzo prende il telefono della donna per fare un selfie ed eccoci: al cantante di Soldi cade il cellulare della fan in mare.

Qualcuno ha ripreso proprio questo momento ed è possibile vedere le facce di Mahmood, mentre Emma Marrone si dichiara per Lui. Ormai il cantante è anche un meme vivente e nelle sue varie interviste e concerti fa ridere proprio perché è così, spontaneo e naturale.

Non c’è pace per Mahmood quest’anno. Tra il nuovo album, i concerti, gli incontri coi fan, ora anche la caduta dello smartphone. Questo è un anno davvero da ricordare per il cantante!