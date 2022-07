Parla l’ex amica: “Meghan ha conquistato Harry per governare il mondo”

Gina Nelthorpe-Cowne, ex amica ed ex agente di Meghan Markle, ha rivelato la vera intenzione della Duchessa di Sussex: governare il mondo

Che Meghan Markle fosse una persona ambiziosa era evidente già da tempo. L’ex stella di Hollywood ha ottenuto grosse soddisfazioni nel mondo del cinema, toccando il picco più alto della sua carriera interpretando il ruolo di Rachel Zane nella serie tv statunitense Suits. A partire dal 2018, la Duchessa di Sussex ha dovuto abbandonare il suo precedente lavoro per occuparsi delle questioni legate alla Royal Family.

Secondo le regole della monarchia britannica, infatti, non avrebbe potuto continuare a recitare dopo il matrimonio con il Principe Harry. Il suo personaggio nella nota serie televisiva americana è stato escluso dall’ultima stagione, nonostante le proteste degli appassionati dello show. Gina Nelthorpe-Cowne, ex amica ed ex agente di Meghan, ha parlato delle sue ambizioni nei confronti di Harry. Sembra che l’amore nei confronti del principe non sia stato per niente casuale.

“Meghan mi ha confessato di voler governare il mondo”

Il Daily Mail ha tirato fuori alcune vecchie dichiarazioni di Gina Nelthorpe-Cowne, ex agente di Meghan Markle, ancora molto attuali. La lettera risale a due anni fa. Secondo la sua ex amica, Meghan, che ha fatto parlare di sé anche al Giubileo di Platino, fu avvisata delle difficoltà che avrebbe avuto legandosi al Principe Harry. L’ex attrice statunitense non era interessata alle tradizioni inglesi: “Io ed Harry cambieremo il mondo”.

La Nelthorpe-Cowne ha aggiunto: “Meghan dichiarò di non conoscere Harry perché era americana ma era una grossa bugia. Non vedeva l’ora di diventare una delle persone più importanti della Royal Family ma non credo sia mai stata veramente pronta ad affrontare quel genere di vita”. Chissà se Oprah Winfrey chiederà una replica alla Markle nel corso dell’intervista che potrebbe andare in onda a breve.

La sua ex agente ha descritto Meghan come una persona “affilata come un rasoio, creativa e dotata di un grande spirito imprenditoriale”. L’ex protagonista di Suits sarebbe in grado di attirare chiunque grazie alla sua capacità di far sentire unici i suoi interlocutori: “Ha capito subito che avrebbe conquistato quel ragazzo con il cuore spezzato”, ha concluso Gina Nelthorpe-Cowne, riferendosi al Principe Harry.