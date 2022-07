Alcuni segni zodiacali sono davvero diabolici! Ce ne sono almeno tre che superano tutti gli altri, credi che il tuo segno meriti il podio?

Alcune persone hanno una mente diabolica, anche se non sono cattive. Spesso determinati episodi tirano fuori la parte più cattiva e vendicativa di qualcuno, soprattutto se c’è una predisposizione a questo genere di comportamento. Non si tratta di persone che amano fare del male a qualcuno in maniera gratuita. Se c’è un’azione violenta o malvagia, esiste anche un motivo logico, almeno per chi compie questi gesti!

Tre segni zodiacali hanno sicuramente un’anima più diabolica rispetto a tutti gli altri. Questi tre segni riescono a collezionare nemici con una semplicità imbarazzante. Le loro azioni risultano spesso discutibili e vengono disprezzati per questo. Ma a loro non interessa, perché si comportano in questo modo a causa della loro indole. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più diabolici. Ecco i primi tre in classifica, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali più diabolici: il podio

Gemelli: la posizione più bassa del podio è occupata dal segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non va d’accordo con tutti e si vede! Questo segno ha una mente diabolica e farebbe di tutto pur di vendicarsi di un torto subito. Quando c’è qualcosa che non va, il segno dei Gemelli agisce immediatamente, facendo anche qualche brutta figura. A questo segno non mancano sicuramente i nemici.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Si tratta di un segno che ama comandare e, quando la sua leadership viene messa in discussione, può fare qualsiasi cosa. In questi casi, la Bilancia ha la capacità di mettere in pratica piani diabolici per combattere il suo nemico. Il problema è che a volte il nemico è immaginario e alcuni comportamenti risultano molto esagerati.

Toro: il segno più diabolico dello zodiaco è sicuramente il Toro. Questo segno ha voglia di fare del male a tutti coloro che hanno provato a prenderlo in giro. Il Toro ha una lista e depenna i nomi soltanto quando si sarà vendicato. Il tempo, al contrario di quanto si possa credere, non aggiusta tutto. Anzi, con il passar del tempo, la rabbia del Toro aumenta e i suoi piani diventano sempre più diabolici.