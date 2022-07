Anna Tatangelo, look mozzafiato ma i fan notano un dettaglio

Anna Tatangelo è sempre impeccabile e alla moda, però i fan notano un dettaglio che non sfugge: ecco cosa ha sfoggiato!

La conduttrice di “Scene da un matrimonio” nonché cantante di successo nel panorama italiano, Anna Tatangelo ha catturato l’attenzione del web per un dettaglio che non è passato di certo inosservato.

Attualmente in vacanza nella splendida cornice di Taormina in Sicilia, Anna Tatangelo si gode le vacanze e il caldo dell’isola tra giri in barca e cene di lusso. Il tutto senza mai perdere di vista il buon gusto e l’amore per la moda e gli accessori fashion, regalando ai suoi fan e follower scatti mozzafiato.

Eppure, nel corso di queste serate estive è comparso nei suoi profili social un dettaglio che non è passato inosservato ai più. Ecco di cosa si tratta!

Anna Tatangelo, guru di moda e il dettaglio della borsa

Anna Tatangelo, cantante e adesso conduttrice non può fare a meno di mostrare il suo lato fashion fra bikini e abiti perfetti per le calde giornate estive. Ma oltre ai suoi outfit mozzafiato c’è un dettaglio che catalizza l’attenzione di tutti.

In alcuni scatti pubblicati nelle Instagram Stories della cantante e conduttrice è emerso un dettaglio: la borsa di Yves Saint Lorent che la donna si è auto regalata per questa vacanza estiva. Si tratta di una pochette bianca resa preziosa dalle iniziali in oro della maison e da una catenella che richiamano la collezione del brand.

Se siete curiosi di scoprire quanto costa, sappiate che si tratta di un regalo a tre cifre, che si aggira fra i 500 e i 600 euro.

Anna non ha mai nascosto la sua passione per gli accessori, un must have per rendere esplosivi i suoi outfit e abbinamenti. Infatti ha sempre avuto un debole per accessori come scarpe e borse e lo ha sempre dichiarato nei suoi social.

Insomma per la cantante è arrivato il momento di prendersi una meritata pausa estiva e un meritato regalo per rigenerarsi dalla stagione televisiva dopo aver animato il palinsesto di Mediaset che l’ha vista impegnata in prima linea.