Grave lutto per la stella di Rai Uno: il messaggio è struggente

Il messaggio struggente: grave lutto per la stella di Rai Uno

“Lo spettacolo deve continuare” si dice nel mondo dei riflettori e delle telecamere, ma oggi qualcuno non ne ha proprio voglia.

Un grave lutto ha colpito un conduttore di Rai Uno che con un messaggio breve, ma intenso, sorprende i suoi fan. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Grave lutto per Paolo Belli, stella di Rai Uno: il messaggio non lascia dubbi

Paolo Belli è il co-conduttore, insieme a Milly Carlucci, di Ballando con le stelle. E’ una dura settimana per il presentatore di Rai Uno che ha appena perso sua mamma.

Lei è Pierina Rivi, una donna forte e molto determinata. Ha salutato la vita nella suo luogo di residenza, Salvaterra in provincia di Reggio Emilia.

Pierina era una commerciante molto nota nella sua comunità. La Signora Rivi ha gestito un ber, un forno e una rosticceria e per questo era molto nota e amata, mentre Milly Carlucci non delude mai.

Inoltre, la madre di Paolo Belli era molto attiva anche negli eventi sociali e nella politica. Pierina faceva la volontaria alla Festa dell’Unità a Salvaterra e Villalunga.

Anche per questo, la donna è sempre stata un esempio di crescita per suo figlio.

Oggi ci stringiamo attorno a Paolo che ha perso sua madre. Pierina era ricoverata in ospedale perché la sua salute stava vacillando. A causa di un brutto peggioramento, la Riva non è riuscita a superare la notte.

A rivelare la notizia è proprio il conduttore sul suo profilo Instagram. L’uomo pubblica uno scatto di sua mamma e scrive un breve messaggio che spiega tutto: “Ciao mamma“.

Sotto il post, tantissimi messaggi di cordoglio cercano di mostrare la propria vicinanza a Belli.

Tra questi troviamo il giornalista Marino Bartoletti che esprime il suo dispiacere per l’amico: “C’è una cosa che ti può confortare in questo immenso dolore: che la tua Mamma è stata orgogliosa di te! Prova a immaginare la forza del mio abbraccio”.

Nota anche per la sua attività in politica, anche il deputato del PD, Andrea Rossi, ci tiene a mandare un messaggio a Paolo Belli.

“Eri come sempre colonna fondamentale e infaticabile, la mamma e la nonna che tanti vorrebbero avere: un’artista dei fornelli e anche sul palco con il coro ‘Anello Forte’. Prodiga di sorrisi” saluta così il deputato la dolce Pierina.

Il funerale si è tenuto il 7 luglio alle 11:30. La cerimonia è partita dall’ospedali Magati e si è conclusa al cimitero di San Cataldo a Modena.

Noi di Instanews mandiamo le nostre condoglianze alla stella di Rai Uno in questo momento di lutto