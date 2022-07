Deciso, insostituibile e unico, il Festival di Sanremo 2023 è già tanto atteso dal pubblico! Amadeus ha sganciato delle bombe che stanno facendo impazzire tutti.

Manca ancora un anno alla messa in onda di Sanremo 2023, ma non ci sono dubbi: è uno dei Festival più attesi di sempre! Il successo è dato sia dalla fama di questa storica competizione della musica italiana, ma anche dalla bravura di un conduttore come Amadeus. Ha saputo dare fiducia ai giovani, senza aver paura del cambiamento, pur mantenendo l’essenza del Festival. Con il linguaggio della comunicazione moderna, lancia l’ennesimo colpo di scena, totalmente inaspettato.

La televisione italiana è unica al mondo, specialmente quando tratta la musica! Cantautori ed artisti si sfideranno all’ultima nota al tanto atteso Festival di Sanremo 2023, ma non solo. L’innovazione che ha svecchiato la competizione è stata portata avanti dal conduttore, che ha creduto fortemente in uno svecchiamento dato da una comicità leggera e al passo dei più giovani.

Se un tempo il Festival era finito nel dimenticatoio come qualcosa di obsoleto, adesso è tornato in auge come uno spettacolo imperdibile. Per render tale un programma così importante, è necessario avere un cast d’eccezione, ed è proprio qui la rivoluzione.

Non solo Chiara Ferragni, ma vedremo anche altri personaggi in scena.

Sanremo 2023: il cast dei conduttori infiamma il palco

Amadeus ha donato un colore diverso al Festival, ricco delle sfumature dell’arcobaleno, perché l’obiettivo è entrare nel cuore di tutti i telespettatori. Con mosse audaci, come l’ingresso nel team dei conduttori di Chiara Ferragni, la quale ha scaturito una reazione di Fedez del tutto inaspettata, continua a fare impazzire il pubblico. Ecco il nome dell’altro collega che lo accompagnerà durante la competizione.

Come non si può sorridere a questa scelta? Storia e modernità si mescolano nella prossima messa in onda. Perché se da una parte c’è l’ingresso degli influencer digitali nel mondo della tv, dall’altra c’è un mostro sacro della musica come Gianni Morandi!

L’annuncio lo fa sempre il conduttore prima comunicandolo al Tg1 delle 20,00 e poi con un post su Instagram che raggiunge un enorme numero di likes! Dimostrazione del fatto che il co-conduttore, il cantante simbolo della musica italiana, ha un certo successo anche sui giovani proprio per il suo spirito moderno e al passo con i tempi.

Il 19 dicembre Gianni Morandi canterà all’evento dedicato ai suoi 60 anni di carriera, Go Gianni Go, sarà imperdibile!

Come se non bastasse Amadeus ci vede così bene che prende a Maria De Filippi un pezzo grosso, perché il conduttore non si lascia scappare le grandi occasioni! Così, in attesa della nuova messa in onda, tra una novità e l’altra, non resta che attendere nuove news senza perdersene una.

Che il conto alla rovescia per l’inizio del Festival della musica italiana datato il 7 febbraio 2023 abbia inizio!