Totti e Ilary Blasi, l’ultima dedica prima dell’addio è da brividi

By

Dopo l’addio ufficiale tra Totti e Ilary Blasi, torna alla mentre l’ultima dedica dell’ex capitano della Roma alla moglie: parole da brividi.

Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti ufficialmente addio. Con due comunicati affidati all’Ansa, prima la conduttrice e poi l’ex capitano della Roma, hanno ufficializzato la separazione giunta dopo aver provato a superare una crisi che, secondo i ben informati, andava avanti da tempo.

La notizia della separazione di Totti e Ilary è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan che hanno sempre visto nella coppia l’immagine dell’amore vero. Un amore profondo e importante quello che ha unito Totti e Ilary per vent’anni tra matrimonio e fidanzamento e che ha davvero fatto sognare tutti al punto che, oggi, torna alla mente la dedica speciale che Totti fece alla sua Ilary circa un anno fa.

Francesco Totti e quella dedica speciale per Ilary Blasi che oggi fa male

I fan di Totti e Ilary sono ancora increduli. Dopo le varie voci di crisi, tutti avevano tirato un sospiro di sollievo quando prima Francesco con un video sui social e poi la Blasi con una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, avevano smentito tutto. Ieri, però, è arrivata la doccia fredda.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, è il comunicato fatto da Ilary all’Ansa.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, sono, invece, le parole di Totti affidate sempre All’Ansa.

Una separazione che i fan più nostalgici faticano ad accettare e, così, ieri, scorrendo tra le foto del profilo Instagra dell’ex capitano, è spuntata nuovamente una delle ultime foto di coppia con relativa dedica.

“Io e te” scriveva Totti quasi un anno fa nella didascalia della foto che vedete qui in alto e, proprio sotto questa foto che è l’ultima di coppia che è possibile trovare sul profilo Instagram dell’ex capitano della Roma sono tanti i commenti dei fan che sperano che i due possano trovare una soluzione.