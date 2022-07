Trova il lupo nascosto in mezzo alle pecore: sei abile nei test visivi?

Affronta il test visivo di oggi: il lupo si è nascosto tra le pecore per papparsele! L’obiettivo è trovarlo in meno di un minuto, affrettati, o saranno spacciate.

E’ risaputo che il lupo sia un animale pericoloso per esseri docili come le pecorelle. Trattandosi di un carnivoro, è così famelico che trova sempre un modo furbo per mangiare le sue prede, non ci sono dubbi. Fortunatamente, nel test del giorno ci sarai tu pronto a fornire in meno di un minuto la posizione esatta del predatore, altrimenti sai che fine faranno queste povere bestiole! Se scorri l’articolo, prima della soluzione, ti suggerisco una strategia vincente.

Non ci sono metodi assoluti per risolvere i rompicapo, di certo questo del lupo è molto divertente, poiché permette di metterti in gioco al 100%. Oltre ad una certa attenzione, è necessario porre in essere una tecnica tale da permetterti di svelare la posizione dell’animale nel modo più rapido possibile.

La logica non è un’opinione, infatti ti suggerisco di visualizzare l’immagine di un lupo, e di pensare a come questo possa essersi nascosto.

Di certo, avrà provato a camuffarsi? Ebbene, studia ogni singolo dettaglio, perché il tempo sta per scadere, a breve ti rivelerò la risposta esatta.

Soluzione: ecco dove si trova il lupo, si è nascosto bene!

Se sei un appassionato di questo genere di giochini, nel nostro sito ne abbiamo a bizzeffe. Ti consiglio quello della foca nascosta tra i cagnolini, non è impossibile, ma di certo sarà un ottimo allenamento per test più difficili, proprio come quello di oggi. Tra lana e zoccoletti, c’è un muso lungo e arcigno, hai capito dove si trova il lupacchiotto?

Sai riconoscere un lupo da una pecora? Ebbene, nel rompicapo che ti ho proposto oggi non è così facile, anzi tutt’altro. Da come puoi ben vedere dalla freccetta, il furbastro si è nascosto proprio al centro del gregge, ma non è stato subito individuato. Un manto di lana lo avvolge, peccato che quel sorriso beffardo non potrà mai celarlo!

La tecnica perfetta è proprio quella che ti ho suggerito nel paragrafo precedente. Non si può pensare di scovare la verità osservando pecora per pecora, perché cadresti vittima delle stesse illusioni della foto. Per cui per risolverlo e non cadere vittima del tranello, è necessario sfruttare la logica, la tua arma vincente.

Allora, se ti è piaciuto puoi farti un giro nel nostro sito, oppure ti propongo il rompicapo degli orsetti e delle differenze da trovare, è simile a quello fatto oggi, ma non del tutto. Continua ad allenare le tue capacità per diventare un bravo solutore di enigmi, non perdere la prossima sfida!