Fuori dalla Rai: messo alla porta dopo anni, è bufera

La Rai lo ha messo alla porta dopo tanti anni di onorata carriera. Sul web la scelta dell’azienda pubblica ha creato una bufera.

Aria di cambiamenti in casa Rai e non solo per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, che partirà da settembre, ma anche per quella attualmente in onda.

L’azienda pubblica, infatti, ha deciso di mettere alla porta uno degli storici volti della tv che da anni era diventato uno dei personaggi più amati dai telespettatori, che lo attendevano per restare aggiornati sulle maggiori notizie legate all’attualità. Purtroppo però la scelta è stata inevitabile e il comunicato ufficiale rivela che già a partire dal 14 luglio non lo vedremo.

L’annuncio della Rai ha creato la bufera sul web in quanto gli utenti della rete non si sarebbero mai aspettati una simile decisione da parte dell’azienda.

La Rai ha deciso: dal 14 luglio sarà fuori dal Tg 1

La scelta della Rai, dove una delle sue stelle è stata colpita da un gravissimo lutto, è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale da parte della redazione del Tg 1 rivelando al grande pubblico che a breve non vedranno più in onda il vicedirettore Francesco Giorgino.

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa“ esordisce il comunicato, rivelando che il giornalista non condurrà più il TG come era solito fare durante il corso di questi anni di onorata carriera.

“Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale” conclude, ricordando che ha fatto parte dello staff per quasi 30 anni mentre ora cambierà tutto e non sarà più uno dei volti del progetto.

Francesco Giorgino lascerà il TG 1, ma senza alcun dubbio avrà un posto speciale nel cuore di migliaia di telespettatori che durante il corso di questi anni lo hanno seguito con affetto e stima, restando sempre aggiornati sulle maggiori notizie di cronaca e attualità. Almeno per il momento non si conosce chi prendere il suo posto, ma senza dubbio sarà già stato scelto considerando che mancano ormai pochissimi giorni alla data del suo addio.