Trova la foca, si è nascosta bene tra i cagnolini: aguzza la vista!

La passione per i test continua, e in quello del giorno ti conviene osservare bene la situazione: una foca è fuggita dal circo e si è ficcata in una brutta situazione!

I cagnolini in questione non sono cattivi, ma sono animali che non necessitano d’acqua per sopravvivere, mentre la foca prima o poi dovrà far ritorno al suo habitat! Individuala in meno di trenta secondi, in modo da riportarla a casa sua. Ti fornisco dei suggerimenti pratici per risolvere l’enigma del giorno, attua la strategia vincente per diventare un abile solutore di rompicapo visivi.

Come già accennato, la strategia vincente deve essere studiata in maniera accurata. Questa non può essere delineata senza tenere in considerazione più elementi, il primo di questi è propri il visualizzare nella tua mente le sembianze della foca.

Seguendo lo stile dei disegni qui presentati, osserva per bene i cagnolini, è da queste linee che potrai facilmente individuare quelle dell’animaletto disperso. Inizia a giocare, testa le tue abilità e dimostra di essere un abile solutore di enigmi!

Alla fine dell’articolo troverai la risposta che cerchi, concentrati e non tralasciare alcun dettaglio.

Soluzione Test della foca: ecco dove si è cacciata!

Se le sfide fanno al caso tuo, fai un giro nel nostro sito, ce ne sono di tutte le tipologie! Se ti piace la logica indovina l’elemento nascosto in un enigma divertente e appena proposto, vedrai che ne troverai tanti altri, poiché aggiorniamo di continuo la pagina. Se non vuoi lasciarti scappare la soluzione del giorno, osserva la foto e scopri la posizione della foca.

Da come si evince in foto, la foca è posta in alto a sinistra, proprio nel bel mezzo dei cagnolini qui rappresentati. Trovare le differenze non sarebbe stato impossibile, anche perché se osservi bene il resto degli animali qui presenti, sono tutti uguali, solo posti con qualche dettaglio di differenza.

Alcuni cani hanno la gamba su, altri la linguetta di fuori, ed ancora ce ne sono intenti ad intraprendere una corsa pazza. Insomma, la foca è l’unica statica! Infatti, questo è l’altro elemento che ti avrebbe fatto individuare in meno di trenta secondi la posizione esatta. Perché è l’unica che non sta attuando alcun movimento, ma è ferma!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, prova un altro rompicapo nel quale dovrai trovare un bigliettino nascosto. La tipologia è simile, allenarsi con questa tipologia di enigmi permette di incentivare il tuo livello di attenzione e di analisi dei dettagli, meno tempo ci metterai più diventerai bravo!

Che aspetti? Testa ancora le tue abilità e fai tanti altri test, sono un vero spasso per la mente.