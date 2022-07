Grande Fratello Vip 7: la madre e il padre di due vipponi tra i concorrenti?

Grande Fratello Vip 7, Signorini pronto a sorprendere con la madre e il padre di due vipponi della scorsa edizione tra i concorrenti?

Sono tanti i rumors intorno al Grande Fratello Vip 7 e ai concorrenti che, per sei mesi, vivranno sotto l’occhio attento delle telecamere. La settima edizione del reality show che dovrebbe prendere il via il prossimo 12 settembre. Nella casa di Cinecittà, secondo le indiscrezioni, inizialmente, dovrebbero entrare 24 vip a cui, nel corso dei mesi, si aggiungeranno altri personaggi come è accaduto nel corso della sesta edizione.

Intorno ai nomi dei concorrenti, le indiscrezioni sono tante, ma per il momento non ci sono ancora ufficialità. Tra i nomi che stanno circolando spiccano quelli di Rita Dalla Chiesa, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Fiordaliso, ma anche l’attore per film per adulti Max Felicitas, Pamela Prati, Leonardo Tumiotto e così via. Tuttavia, non è da escludere neanche l’ingresso di alcuni parenti di vip che hanno partecipato al Grande Fratello Vip e che, come ospiti, si sono particolarmente distinti.

Grande Fratello Vip 7: la madre di Sophie Codegoni e il padre di Manuel Bortuzzo tra i concorrenti?

Mentre circolano rumors su una possibile presenza di Elenoire Ferruzzi, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 potrebbero spuntare anche Valeria Pasciuti e Franco Bortuzzo, rispettivamente mamma e papà di Sophie Codegoni e Franco Bortuzzo. Due volti che il pubblico del reality show ha imparato a conoscere durante la sesta edizione. Durante la permanenza nella casa di cinecittà di Sophie e Manuel, infatti, la signore Pasciuti e il signor Bortuzzo sono stati ospiti lasciando il segno.

Indimenticabile, infatti, il confronto tra la mamma di Sophie Codegoni e Jessica Selassiè mentre il signor Bortuzzo è stato più volte ospite sfoggiando tutta la sua energie. Due persone con un carattere forte e una personalità decisa che potrebbero dare vita ad importanti e curiose dinamiche anche alla luce della lunga esperienza nella casa di Sophie e Manuel che, ancora oggi, sono i protagonisti del gossip per la storia che lei ha con Alessandro Basciano e per la scelta di Bortuzzo di chiudere la relazione con Lulù Selassiè un mese dopo l’uscita dalla casa della principessa.

La presenza della mamma di Sophie e del padre di Manuel nella casa di Cinecittà è solo un’ipotesi. Non ci sono, infatti, indizi che facciano pensare ad una concretizzazione di tale ipotesi.