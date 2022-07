Terrore per Chiara Ferragni: paura in alto mare, l’accaduto spaventa

Chiara Ferragni ha vissuto momenti di puro terrore mentre si trovava in alto mare. L’accaduto ha gelato gli utenti del web. Ecco come sta ora l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni aveva deciso di trascorrere un weekend in compagnia dei suoi amici di sempre per staccare un po’ la spina dallo stress quotidiano. Una vacanza imprendibile e all’insegna del divertimento, ma mai si sarebbe aspettata che potesse succedere qualcosa di simile.

La moglie di Fedez, in compagnia di altri volti noti del modo del web, aveva deciso di trascorrere qualche giorno a Hydra, un piccolo paradiso della Grecia, che dista soltanto un’ora dalla capitale Atena. Per raggiungerla è necessario prendere una barca, ma purtroppo mentre lei e i suoi amici erano sul mezzo per raggiungere la meta è accaduto l’immaginabile.

Chiara Ferragni ha avuto un incidente in mare in quanto la barca presso cui si trovava si è bloccata in mare e si è ritrovata in mezzo al nulla.

Incidente in mare per Chiara Ferragni: la moglie di Fedez bloccata in mare

Chiara Ferragni, che di recente si è ritrovata al centro della polemica per il cachet richiesto a Sanremo, di tutto si sarebbe immaginata tranne che si ritrovarsi bloccata in mezzo al nulla con i suoi amici di sempre.

L’imprenditrice digitale, che ha sempre tenuto aggiornati i suoi fedeli sostenitori, ha ammesso di aver chiamato subito i soccorsi non appena si è accorta del guasto. Questi avrebbero dovuto portarli nel giro di qualche ora, ma la loro disavventura è durata più del previsto e la situazione non è stata facile da gestire considerando che le temperature in alto mare, di sera, diventano sempre più basse.

“Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione” si è sfogata Chiara Ferragni su Instagram, ma fortunatamente tutto è bene ciò che finisce bene e i soccorsi, nonostante siano arrivati quasi 4 ore dopo la loro segnalazione, sono giunti per portarli al sicuro e a destinazione.

Una vacanza tutt’altro che dolce questa per la famosa influencer, ma speriamo che possa recuperare con il resto dei giorni. Senza alcun dubbio un episodio da raccontare ai nipoti.