Incredibile, gli inglesi preferiscono lei. La amano più di Lady Diana

Secondo gli ultimi sondaggi, il popolo inglese la amerebbe a tal punto da preferirla a Lady Diana, da sempre la donna più amata dal popolo

I sondaggi sulla popolarità dei membri della Royal Family fanno sempre discutere molto. Ogni volta che qualcuno li pubblica, arrivano sistematicamente delle sorprese inaspettate. Nessuno avrebbe mai pensato, ad esempio, che un giorno Meghan Markle fosse meno popolare di numerosi membri della corona britannica, non soltanto della sua acerrima rivale Kate Middleton.

Eppure oggi è così e nessuno si sorprende. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, la loro popolarità ha avuto un calo lento ed inesorabile. La Duchessa di Sussex oggi è una delle persone più odiate dai sudditi inglesi, i quali la accusano di aver allontanato Harry dalla sua famiglia di origine. Adesso possiamo commentare dei nuovi sondaggi, secondo i quali un’altra donna avrebbe scavalcato addirittura Lady Diana negli indici di gradimento. Ecco di chi si tratta.

Kate più amata di Lady Diana? Lo dicono i sondaggi

Secondo un sondaggio Ipsos, la Regina Elisabetta sarebbe la donna più amata della Royal Family. Fin qui, nessuna sorpresa perché l’anziana sovrana rappresenta alla perfezione i valori tradizionali del suo paese, anche se ogni tanto fa parlare di sé per alcune strane curiosità. Dopo di lei c’è Kate Middleton, che ha conquistato il 32% del gradimento, contro l’inarrivabile 45% della sovrana.

C’è un altro dato riguardante la Duchessa di Cambridge che fa molto discutere. Secondi i media britannici, Kate avrebbe preso il posto di Lady Diana nel cuore degli inglesi. Il suo stile ricorda molto quello della Principessa del Popolo e tutti pensano che, quando diventerà regina, l’Inghilterra ne trarrà un grosso vantaggio, anche se non potrà conservare tutti i titoli nobiliari.

Il paragone tra le due donne va avanti da anni. Lady Diana amava parlare con la gente e più volte Kate ha dimostrato di trovarsi totalmente a suo agio in mezzo alla folla. Di recente, la moglie di William ha incontrato alcune persone in Galles e ha utilizzato un linguaggio molto formale, non da duchessa. Anche per questo è molto amata dal popolo, tutti la vedono come una persona perbene e della quale ci si può fidare, proprio come Diana Spencer.