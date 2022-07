Tale e Quale Show 2022, chi sono i concorrenti? Spuntano tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ma Carlo Conti è pronto a spiazzare.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022? Chi si calerà nei panni di tanti cantanti italiani e internazionali durante la nuova edizione del programma di Carlo Conti? L’ufficializzazione dei nomi non è ancora arrivata, ma sono tanti i nomi che stanno circolando e che, realmente, potrebbero essere presenti nel cast. I rumors più insistenti, in particolare, vogliono diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 nel cast, esattamente come accaduto nella scorsa edizione con Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, entrambi concorrenti del GF Vip 5.

Tuttavia, nonostante siano tanti gli ex vipponi accostati a Tale e Quale Show 2022, pare che Carlo Conti abbia deciso di seguire una linea precisa. Gli ex vipponi, dunque, saranno esclusi o ammessi in numero limitato?

Tale e Quale show 2022: Carlo conti dice sì agli ex vipponi, ma ad una condizione

Salvo clamorosi colpi di scena, nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show dovrebbero esserci realmente ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. I nomi in pole erano quelli di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè che avrebbero dovuto partecipare come unico concorrente. Sempre dal Grande Fratello Vip era spuntato anche il nome di Manila Nazzaro. Stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere solo uno l’ex concorrenti del GF Vip.

Non dovrebbero esserci, dunque, Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Non dovrebbe esserci neanche Patrizia Pellegrino che non avrebbe superato il provino. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram aggiungendo che proverà a superare i casting l’anno prossimo.

Secondo quanto fa sapere un’indiscrezione di TvBlog, inoltre, non dovrebbero esserci neanche le sorelle Selassiè nonostante fosse data per certa la loro presenza. Al loro posto, l’avrebbe spuntata Valeria Marini, ma chi sono gli altri concorrenti? Nel cast dovrebbero esserci Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi, Ronn Moss, l’indimenticabile attore americano che, per anni, ha interpretato Ridge Forrester in Beautiful, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè ex scelta ed ex fidanzata di Costantino Vitagliano ovvero Alessandra Pierelli e Laura Chiatti che, più volte, anche durante le ospitate nei programmi televisivi, ha sfoggiato il suo indiscutibile talento musicale.