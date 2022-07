Dopo il dramma, la gioia? Terzo figlio per la coppia vip

La vita è ricca di sorprese e quella della coppia in questione è unica: sono inarrestabili. Dramma e gioie fanno parte del loro vissuto, e quella in arrivo è sconvolgente.

I sogni nel cassetto nn sono mai abbastanza quando si tratta di iniziare un nuovo percorso di vita. Fare figli è tra i cammini più intensi, difficili e ricchi di emozioni che si possano intraprendere, figuriamoci quando ciò comporta farne un terzo. La coppia di cui vi parlerò oggi, non ha posto alcun limite all’orizzonte del futuro. Dopo il terribile dramma, la speranza della felicità è fortemente sentita.

Essere una coppia vip non è così facile. Ci sono tanti privilegi, ma anche complicazioni che solo chi è famoso può comprendere. Questo il duo in questione lo sa, infatti entrambi i partener hanno saputo ben gestire le recenti situazioni, specialmente quelle più brutte.

Come? Dando voce al malessere, alla paura e al desiderio di vivere al 100%. Senza pregiudizio alcuno, ecco chi ha ricominciato a parlare di figli e ne ha in serbo un terzo.

Coppia vip svela la verità: diventerà realtà!

Di recente, sono diverse le coppie che stanno facendo impazzire il web e i giornali di gossip. Un duo è legato al Grande Fratello Vip e sembra esserci una forte passione, ma del resto che aspettarsi da un mondo così eccentrico e complesso come quello dello spettacolo? Tra gossip e notizie, quella del giorno è totalmente inaspettata, specialmente per le parole di lui: terzo nascituro in arrivo nella famiglia digitale per eccellenza!

Chi l’avrebbe mai detto che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero voluto un altro bambino? Il primogenito Leone è nato nel 2019, mentre la secondogenita Vittoria è nata nel 2021, cosa dobbiamo aspettarci?

La verità è che Fedez è un uomo nuovo, cambiato dalla malattia, una condizione che lo ha spaventato, ma fatto maturare molto. Ciò ha comportato un cambio di prospettive, evidenziando che la salute viene prima di tutto. Infatti, racconta che la dottoressa che ha scoperto il suo tumore non doveva essere presente al controllo, era passata per caso, e con uno sguardo ha riscontrato qualcosa di anomalo sul suo pancreas.

La fortuna gli ha sorriso, perché scoprire un tumore in stato iniziale è un grande spavento, ma anche una possibilità di ripresa e di curarsi. Per questo ha organizzato il LOVE MI evento di Milano in compagnia del suo amico ritrovato J-Ax, per fare beneficienza ed aiutare il prossimo. Queste le parole della sua ripresa:

“I giorni immediatamente dopo l’intervento, ho sentito i miei organi che si mettevano a posto. L’intestino da una parte, il fegato dall’altra. Per operarmi, alcuni sono stati tolti dal mio corpo e messi sul tavolo, per esportare il tumore. Poi sono stati rimessi di nuovo all’interno, ma senza curarsi troppo dell’ordine. Perché, mi hanno spiegato i medici, tocca a loro ritornare nella posizione di sempre.”

Insomma, si tratta di una dichiarazione d’effetto, un dramma elaborato grazie alla forza di volontà, l’amore e all’aiuto di un professionista che gli ha permesso di affrontare tutto con paura, dignità, e coraggio. Fedez e Chiara insegnano molto, la stessa Regina delle influencer a Sanremo 2023 raggiungerà un grande traguardo, un successo meritato.

Alla domanda fatta a Fedez per quanto riguarda il futuro dopo la malattia, afferma che tra 10 anni vorrebbe vedersi con dei capelli bianchi e qualche figlio in più! Insomma, si stanno già preparando per il terzo? Magari questo avrà gli occhi del colore di quelli del rapper!