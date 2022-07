Test: scegli una foto e scopri i tuoi lati caratteriali dominanti

Scegli una foto in bianco e nero e scopri i tuoi lati caratteriali dominanti con questo semplice test

Le nostre scelte non sono mai casuale. Il nostro gusto, quello che abbiamo passato e l’umore del giorno ci portano ad optare per una possibilità piuttosto che un’altra.

Tramite una scelta, oggi scoprirai quali sono i tuoi lati caratteriali dominanti. Con il test della foto conoscerai più a fondo te stesso, ma prima valutiamo le varie possibilità

Test della foto: scegli quella che preferisci e scopri i tuoi caratteri dominanti

In questo test delle foto ti troverai di fronte a sei possibilità diverse. Scegli attentamente e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri i tuoi lati caratteriali dominanti e poi prova anche il test dell’arcobaleno per conoscere cosa ti rende felice.

Iniziamo a scoprirci!

1) Libero ed Indipendente

Vuoi una vita che non preveda restrizioni e limiti. Vuoi essere tu l’artefice delle tue scelte e del tuo futuro.

Sei una persona artistica in modo anticonvenzionale. Ciò si riflette anche nel tuo modo di essere e nella scelta lavorativa che vuoi prendere.

Essendo che sei una persona libera, sorprendi gli altri non facendogli capire quale sarà la tua prossima mossa. Ad esempio, fai l’opposto di quello che gli altri si aspettano da te.

Pensi molto a te stesso e fuggi da tutto ciò che è “alla moda”. Ami seguire le tue idee e convinzioni, anche se hai tutti contro.

2) Coerente ed Equilibrato

Per te la semplicità è tutto. Odi gli sfarzi e tutto ciò che allontana l’attenzione dalla realtà. Hai tante capacità e piaci agli altri per il tuo essere sempre molto stabile emotivamente.

Infondi sicurezza e molta calma.

Sei empatico e anche se ami la semplicità, non sopporti le banalità. Non ti importa molto della moda, prediligi uno stile comodo e non fin troppo elegante. Il casual è fatto apposta per te.

3) Pacifico e Cauto

Riesci a vivere la vita in modo leggero, ma non superficiale. Ami fare nuove conoscenze, anche se rimane comunque molto riservato. Hai un animo indipendente e tieni alla tua privacy.

Delle volti lasci tutto e ti isoli. Questo non lo fai con cattiveria, ma perché hai bisogno del tempo per riflettere e beneficiare dei tuoi pensieri e stati d’animo.

Ritieni che avere delle spazio per sé sia importante e ci tieni al fatto che tutti ce lo abbiano.

Essenzialmente, hai trovato il tuo equilibrio psichico e vuoi apprezzare tutto ciò che ti dona la vita.

4) Allegro e Spensierato

Tu sei spontaneo e molto libero. Per te la vita è una e va vissuta con tutta la passione possibile. Hai tantissima energia e vedi il bicchiere sempre mezzo pieno.

Ami le novità e sei alquanto curioso. Cambiare non ti fa paura, perché sai che in qualsiasi caso maturerai e imparerai tanto.

Detto ciò, non ami le regole e il solito trantran. Odi la sensazione che ti danno i vincoli, ma prediligi le sorprese e le avventure.

5) Riflessivo e Sensibile

Il tuo cervello lavora in continuazione. Analizzi sempre te stesso e il mondo che ti circonda. Non ami la superficialità e il perder tempo. Preferisci la tua sola compagnia, piuttosto che delle chiacchierate banali in cui si parla solo del meteo e del caldo che fa.

Prova anche il test del lato oscuro.

A parte questo, però, hai la capacità di creare dei legami solidi con chi ritieni veramente interessante. Ciò ti dà sollievo, sicurezza e molta armonia.

I tuoi amici intimi sono pochi ma buoni. Con loro puoi essere te stesso, sennò va bene anche rimanere da solo. Non ti annoi mai nella tua sola presenza.

6) Credi molto in te stesso e Professionale

Per te il destino non esiste. La tua vita è il frutto del tuo lavoro e delle tue capacità. Niente è dato dal caso: ti sei fatto un grande mazzo per quello che hai e non c’entra la fortuna.

Hai un ottima capacità di problem solving e riesci a trovare delle soluzioni semplici e pratiche.

Non barcolli di fronte alle avversità, bensì le affronti a sangue freddo e con sicurezza. Essendo molto affidabile ed esperto, ti affidano sempre i compiti che richiedono maggiore responsabilità.

Credi molto in te e ciò porta fiducia nel tuo team. Non ti dai pace, finché non porti a termine in modo egregio l’obbiettivo prefissato