Sanremo 2023, primo colpaccio di Amadeus: Maria De Filippi scippata

Maria De Filippi viene scippata: primo colpaccio di Amadeus per Sanremo 2023

Manca ancora molto tempo per Sanremo 2023, ma la produzione sta già pensando al futuro cast. Alla conduzione troveremo nuovamente Amadeus per il suo quarto anno di fila.

E’ proprio quest’ultimo che sta già organizzando tutto per la stagione invernale. Lui si occuperà di scegliere i nomi dei cantanti e sembra proprio che nel suo mirino ci sia un ex cantante di Maria De Filippi.

Amici 21 è finito una settimana fa e gli artisti sono adesso liberi di entrare nel mondo musicale come meglio credono. Una proposta per Sanremo 2023 non sarebbe affatto male ed ecco che arriva il primo colpaccio per Amadeus.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Il primo colpaccio di Amadeus per Sanremo 2023: il conduttore ruba Luigi a Maria De Filippi

Luigi Strangis è il neovincitore di Amici di Maria De Filippi. A breve uscirà il suo primo EP e il ragazzo non disdegnerebbe affatto la partecipazione a Sanremo 2023.

Infatti, in un’intervista il cantante ha rivelato di avere questo sogno nel cassetto, mentre scoppia una coppia del talent show.

“Sarebbe un onore partecipare a Sanremo. Ho seguito il lavoro di Amadeus. Ha riportato artisti come Elisa” rivela Luigi e continua: “Per andare a Sanremo vorrei essere sicuro di quello che sto portando, del pezzo che ho se lo sento, se è mio. Devo sentire davvero che ne vale la pena e che mi rappresenti. Al momento giusto… Ho aspettato ad andare ad Amici. Vediamo, con Sanremo, come andrà“.

Altri personaggi di Amici si sono esibiti sul palco dell’Ariston, come Sangiovanni e Aka7Even. Per loro è stato un trampolino di lancio questa opportunità ed è anche una delle ambizioni più grandi per i cantanti di ogni contesto.

Ma ecco che Amadeus di rivela e svela il primo colpaccio per Sanremo 2023. Da quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il conduttore vorrebbe proprio Luigi Strangis nel suo futuro cast.

“Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito da parte del pubblico e anche della critica. E poi ancora: ‘Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus‘. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival” si legge su Gossip e Tv.

Mentre Alex riceve una proposta pazzesca, niente di ufficiale è stato ancora rivelato né dal cantante né dal conduttore. Per ore è solamente un rumor, ma sicuramente a breve ne scopriremo di più.

Non ci resta che aspettare. Sarebbe un bellissimo primo colpaccio per Amadeus pronto per la conduzione di Sanremo 2023 e un’ottima opportunità per Luigi