Grande Fratello Vip 7, Signorini ha deciso: ci sarà anche Lei!

Al Grande Fratello Vip 7 ci sarà anche Lei! Alfonso Signorini ha deciso

Con un’ultima edizione da urlo, il prossimo settembre inizierà il Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini, conduttore anche del prossimo anno, sta già pensando a chi farà parte del cast.

Il presentatore sa il fatto suo e vuole riportare sul piccolo schermo una sorprendente edizione. Ha bisogno di nuovi nomi, ma anche di ripescare qualche personaggio già passato nel reality show anni fa. Inoltre, Alfonso deve pensare anche agli opinionisti.

Ma Signorini ormai ha deciso: al GF Vip 7 ci sarà anche Lei! Scopriamo insieme di chi si tratta e a quale altro colpaccio ha pensato

Al Grande Fratello Vip 7 ci sarà anche Pamela Prati! Alfonso Signorini ha deciso

Pamela Prati è una showgirl molto nota degli anni ’70/’80. La sua prima apparizione in tv è a Non è la Rai, trampolino di lancio per molte donne dello spettacolo.

Nelle ultime ore, un rumor si è fatto strada sui social. Sembra che Alfonso Signorini stia cercando di conquistare Manuela Arcuri.

L’attrice non ha mai accettato la proposta perché vuole pensare alla sua famiglia, ma sembra che quest’anno non rifiuterà l’offerta.

“Ha sempre rifiutato di partecipare al reality. Quest’anno però potrebbe averci ripensato” si legge sui portali di gossip.

Escono i primi nomi bomba per Signorini, ma trapelano anche altre indiscrezioni. Il conduttore sta sentendo anche Antonio Zequila, Patrizia Groppelli, Veronica Cozzani e anche lei, Pamela Prati.

La showgirl partecipò alla prima edizione del GF nella versione Vip. La dama adesso è libera e Davide Maggio rivela cosa ha riferito Pamela al settimanale Nuovo.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima” rivela la Prati e continua: “Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“.

Sembra che la trattativa sia già in fase avanzata, quindi è quasi ufficiale il ritorno della showgirl. Ma per quanto riguarda le opinioniste?

Sonia Bruganelli, presente nella scorsa edizione, ha rivelato che non tornerà al reality show per un motivo sorprendente.

Anche Adriana Volpe non ci sarà secondo le ultime indiscrezione. “Si lavora al cast della nuova edizione, ma si cercano anche due nuove opinioniste. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza” si legge la notizia nota, ma poi: “Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello“.

Ancora nulla è ufficiale per il Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini cerca di stare sul pezzo e sta già chiamando molti volti famosi. Ha preso delle prime decisioni, ma ne ha ancora tante altre da valutare