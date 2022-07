Victoria De Angelis selfie con Thomas Raggi, ma i fan notano un dettaglio

Victoria De Angelis, dopo il concerto di Roma dei Maneskin, pubblica un selfie con Thomas Raggi, ma i fan notano un dettaglio.

Victoria De Angelis, dopo il grande concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma, ha regalato un selfie ai fan in compagnia di Thomas Raggi in occasione della partenza per la Svizzera dove, questa sera, i Maneskin hanno partecipato ad un nuovo Festival facendo cantare e ballare migliaia di fan accorsi solo per vederli dal vivo.

In partenza per la Svizzera, Victoria ha immortalato il momento del viaggio con un selfie insieme all’amico Thomas Raggi con cui ha fondato i Maneskin con l’aggiunta, poi, di Damiano David ed Ethan Torchio. Osservando attentamente il selfie i fan hanno così notato un dettaglio nella bassista della band romana.

Victoria De Angelis sempre bellissima, ma il dettaglio è evidente

Sempre bellissima, senza un filo di trucco, dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Roma in compagnia della famiglia e degli amici di sempre, Victoria, con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha lasciato nuovamente la capitale per raggiungere Montreux, in Svizzera, per la partecipazione al Montreux Jazz Festival. Per annunciare la partenza per la Svizzera, la De Angelis ha pubblicato il selfie con Thomas che vedete oggi utilizzando un filtro.