Stai con un uomo appartenente a questi tre segni? È davvero geloso

Gli uomini che appartengono a questi segni zodiacali sono gelosi, forse anche troppo. Le loro relazioni finiscono sempre per lo stesso motivo

Molto spesso le relazioni sentimentali finiscono a causa di una eccessiva gelosia da parte di uno dei due membri della coppia. Voler controllare il partner è un’abitudine di queste persone che può infastidire chi subisce questi comportamenti. La gelosia può manifestarsi in diverse forme: c’è chi prova a nascondere questa predisposizione, per poi esplodere all’improvviso, e chi è maniacale nei confronti del proprio partner.

Da cosa nasce la gelosia? Spesso c’è una mancanza di fiducia nei propri mezzi che spinge una persona ad avere l’ossessione per l’altra metà della coppia. Altre volte, a causa di episodi provenienti dal passato, non c’è una sufficiente fiducia nel partner. In ogni caso, la gelosia rischia spesso di distruggere anche le coppie più affiatate. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più gelosi, soffermandoci sul sesso maschile.

I tre segni maschili più gelosi dello zodiaco

Scorpione: al terzo posto in classifica troviamo gli uomini dello Scorpione. Chi è nato sotto questo segno zodiacale non dimentica mai un torto, anche se commesso in buona fede. Lo Scorpione non perdona niente e rinfaccia qualsiasi cosa al proprio partner. Questo segno non riesce ad andare d’accordo con tutti, quando incontra una persona della quale non si fida, diventa immediatamente geloso, minando gli equilibri della coppia.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Gli uomini che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno delle passioni molto precise. Quando incontrano una persona che non condivide tutte le loro passioni, i maschietti nati sotto questo segno vanno in difficoltà e perdono molta autostima. Questo processo li spinge inevitabilmente ad essere gelosi ed ossessivi nei confronti del partner.

Leone: gli uomini più gelosi dello zodiaco sono quelli del segno del Leone. Queste persone non riescono a controllare le proprie emozioni e diventano gelose anche per delle questioni futili. L’uomo del Leone nasconde una forte debolezza dietro quella corazza, è insicuro e non sa come affrontare alcune situazioni. La gelosia è una sorta di richiesta di aiuto nei confronti del partner ma il suo atteggiamento è spesso frainteso.