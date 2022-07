Grande Fratello Vip 7, arrivano due sportivi stellari? La verità

By

Colpo grosso per Alfonso Signorini e la nuova edizione del Grande Fratello Vip? In arrivo due sportivi “stellari”…Ecco di chi si tratta!

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini si aspettano grandi sorpresi e scoop. Anche due presunti sportivi “stellari”. Ma entreranno davvero a far parte della casa più spiata d’Italia? Arriva la verità!

Tutto portava all’arrivo in scena di due sportivi o per meglio dire due calciatori. Sia il promo del noto reality show che il conduttore Alfonso Signorini che ogni segnala lanciato negli ultimi giorni avevano condotto a questo doppio ingresso. Ma sarà davvero così?

Intanto, vi annunciamo che il Grande Fratello Vip 7 potrebbe durare ancora di più in quest’anno. Dipenderà sicuramente dagli ascolti però secondo le anticipazioni dovrebbe arrivare a durare addirittura fino a maggio del prossimo anno, battendo ogni record di durata.

Grande Fratello Vip, svelati i nomi degli sportivi. Ma ci saranno?

Si continua a parlare della nuova edizione del GF Vip. Se da un lato viene discussa la sua durata dall’altro si parla sicuramente anche del cast dei concorrenti. In questi giorni si è vociferato a lungo i nomi di due papabili concorrenti, Diego Armando Maradona Junior e Maxi Lopez.

A scatenare il rumor di Diego Armando Maradona Junior e Maxi Lopez come papabili concorrenti è stato un indizio rilasciato da Alfonso Signorini, ovvero la foto di un pallone da calcio (molto simile a quello che tiene in mano Diego in un’altra immagine) e la canzone “O sole mio“.

Tuttavia arriva la smentita ufficiale, come riportato sul sito di Gossip e TV Diego Armando Maradona Junior sarà impegnato per i prossimi mesi ad allenare la squadra del Napoli United e dunque non varcherà la soglia della Porta Rossa. Allo stesso modo è stato smentito anche il nome di Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda Nara.

In questo caso è stato The Pipol: “Pare che l’ex giocatore del Torino abbia preferito rinunciare alla televisione italiana per acquistare il Birmingham, noto club inglese di calcio“.

Quindi la domanda sorge spontanea: chi entrerà nella casa del GF Vip 7? Al momento non c’è la certezza assoluta ma sembrerebbe che tra i nomi sicuri ci siano quelli di Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonino Spinalbese.