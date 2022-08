Tina Cipollari si gode le ultime settimane di vacanza prima di tornare a Uomini e Donne e con il nuovo look manda in tilt il web.

Protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Tina Cipollari, prima di tornare sulla sua poltrona da opinionista, si sta godendo le vacanze insieme agli amici e ai figli Mattias, Gianluca e Francesco nati dal matrimonio, oggi finito, con Kikò Nalli. Da anni, Tina si presenta nello studio del dating show di canale 5 come una vera vamp.

Il suo look è composto da abiti importanti e vaporosi e da capelli acconciati sempre con una piega abbastanza mossa. Lontana dallo studio di Uomini e Donne, però, Tina sfoggia un altro look e quello che ha mostrato nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ha mandato in tilt il web.

Tina Cipollari: addio boccoli e abiti vaporosi, il nuovo look conquista i fan di Uomini e Donne

Senza Tina Cipollari, i fan sono sicuri che Uomini e Donne non incollerebbe milioni di persone davanti ai teleschermi. Con il suo carattere schietto e diretto, Tina anima tutte le puntate e, nel corso della scorsa stagione, il look della Cipollari è stato oggetto di commenti da parte del cavaliere Fabio Nova con cui poi la bionda opinionista ha discusso animatamente.

“Quel vestito fa cac*are”, aveva detto Fabio nel corso di una puntata. Al cavaliere aveva poi risposto Massimiliano che a Uomini e Donne cura il look della Cipollari. “Ognuno va vestito in base alla propria fisicità. Giustamente credo che una persona con un taglia 38/40 ha una visione diversa rispetto ad una donna che ha avuto tre gravidanze e fa una vita normale come Tina. Penso che prima di parlare del lavoro di tante altre persone che non è solo il mio, ci voglia una base di rispetto“, dice Massimiliano.

Oggi, Tina in vacanza, ha condiviso alcune foto in cui mostra un look diverso. I capelli sono sempre biondi ma lisci e gli abiti lunghi e vaporosi hanno lasciato spazio hanno lasciato spazio a sandali bianchi, pantaloni larghi con una fantasia variopinta e una camicia bianca.

Un look che è piaciuto molto ai fan che la invitano a presentarsi con un look simile anche nello studio di Uomini e Donne. Tina seguirà il consiglio dei suoi ammiratori nella prossima stagione?