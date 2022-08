Luca Argentero e la foto con Cristina Marino che ha emozionato tutti

Talentuoso, più invecchia e più diventa bello, e come se non bastasse un padre modello: quanti ne nascono come Luca Argentero? Data l’unicità, troppo pochi.

Con l’ossimoro sopra riportato apriamo questa bella parentesi tutta dedicata al papà più bello e famoso degli ultimi anni: Luca Argentero. Non c’è alcun dubbio sulla sua bravura come attore, ma non è solo questo. Perché sono state diverse le occasioni nelle quali si è mostrato gentile, educato e molto affabile, ed il pubblico lo ama per questo. Come se non bastasse, l’ultimo scatto illustra qualcosa che nessuno aveva mai visto prima.

Una brillante carriera nata dai sogni, Luca Argentero parte dal nulla, ma è in alto che è arrivato. Grazie alla sua determinazione e coraggio, non ha mai perso occasione di mostrarsi forte e diretto, fin dai tempi del Grande Fratello, quando di vip non se ne parlava ancora.

Infatti, partecipò alla versione Not important people e da lì è diventato il volto di tanti personaggi di fiction e pellicole anche straniere. Ricordiamo la sua interpretazione in Mangia, prega e ama di Woody Allen, è un vero artista.

Così, dato il suo modo di essere oggi sveliamo davvero una chicca inedita, e che ai fan del professionista del cinema, piacerà tantissimo.

Luca Argentero e Cristina Marino: addio privacy!

E’ risaputo che l’attore di fama internazionale sia molto riservato e con lui anche la sua fedele compagna, Cristina Marino, la madre della piccola Nina. Amanti della tranquillità e delle cose genuine, sono un esempio per gli aspiranti genitori. Dimostrano nonostante il gossip, le ultime notizie sul vecchio flirt di Luca Argentero hanno sconvolto tutti, si può avere tanto amore ed una famiglia unita. Così, l’attore ci svela come fare.

La vita ha regalato grandi gioie alla coppia, dalla piccola di casa fino al loro amore sempre più sano e duraturo. Sono una coppia che fa sognare ad occhi aperti proprio perché lasciano i momenti più intensi per loro stessi e sanno goderseli, ma questa volta hanno dato uno strappo alla regola.

L’attore condivide nel suo profilo Instagram ufficiale degli scatti con questa didascalia: “Amore, pensieri e foto artistiche di Nina”, appunto la foto qui riportata ne è una bellissima anteprima. Come già detto sopra, sono una coppia che ama la privacy, ma un momento così intenso e spontaneo non poteva non essere condiviso.

I fan sono alle stelle per la sua tanto meritata felicità, specialmente dopo il primo divorzio che lo aveva distrutto. L’ex moglie di Luca Argentero oggi ha cambiato tutto nella sua vita, ed anche lei è felice. Diciamo che si può sempre ricominciare, ci sarà un nuovo amore, e un altrettanto importante percorso da intraprendere sorridendo al tramonto.