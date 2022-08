By

Scegli un occhio e scopri la tua vera personalità con questo semplice test

Si dice che “gli occhi sono lo specchio dell’anima” e noi ci crediamo. Solo guardando intensamente nelle pupille di qualcuno è possibile capire il suo stato d’animo ed entrare in contatto con molti lati suoi più profondi.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’occhio per scoprire chi sei veramente. Una semplice scelta rivelerà la tua vera personalità.

Guardiamo insieme le varie possibilità

Test dell’occhio: scegli quello che preferisci e scopri chi sei veramente

In questo test dell’occhio ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo quello che preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire la tua personalità, ma prova anche il test della bocca.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Tu sei una persona molto misteriosa. La tua vita è fondata su molte domande e dubbi sempre nuovi.

Diciamo che il tuo pensiero vira di rotta continuamente e quindi è difficile starti dietro.

Con questo tuo modo continuo di cambiare idea, ti lasci anche influenzare dal tuo sesto senso e dalle premonizioni.

Ti piace guardarti attorno in modo distaccato e finché non sei certo di quello che pensi, non affronti il problema.

2) Due

Abbiamo di fronte a noi una persona decisa nelle sue scelte. Per te o è nero o è bianco, nessuna sfumatura di grigio fa parte della tua vita.

La tua personalità nasconde un lato da vero leader anche se te ancora non te ne sei reso conto. Sei una figura di esempio in un gruppo e dai un grande senso di sicurezza.

Basta dare retta alla tua voglia combattiva e tanta voglia di fare senza cercare lo scontro con te. Quando ti arrabbi bisogna starti alla larga.

3) Tre

Estremamente vitale e carismatico, la tua personalità è una vera bomba. Ti piace stare al centro dell’attenzione ed essere sempre circondato dagli amici.

Rancoroso e a volte testardo, talvolta ti lasci affondare da emozioni negative che non riesci a spiegare a te stesso. Quando ti senti così, ti chiudi in te stesso e non butti fuori le tue emozioni e sensazioni.

4) Quattro

Tu hai bisogno di sicurezze e chiarezza nella tua vita. Ti piace analizzare tutto ciò che ti trovi di fronte scomponendolo e ponendoti molte domande. Fai tutto ciò prima di prendere una decisione.

Prova anche il test della fiamma.

Ancora non lo sai, ma tu hai una forte spiritualità che cerca una via di uscita. Vivi la vita con filosofia razionalizzando ogni cosa che fai.

5) Cinque

Hai imparato a conoscerti a fondo. Sai quali sono i tuoi pregi e difetti, ma anche le tue emozioni più profonde.

Tu ragioni con la tua testa: non ti lasci influenzare minimamente dagli altri. Hai la capacità di riconoscere subito le emozioni degli altri e le tue e sai quindi come comportarti di conseguenza.

Ciò però ti porta a capire le cose prima degli altri e quindi a soffrire. Sei anche una persona gentile e vogliosa di dare una mano agli altri.

6) Sei

La diversità fa parte di te. Sei una persona dagli interessi particolare e totalmente unica. Non ti interessa minimamente del giudizio degli altri e segui sempre quello in cui credi.

Tu non lo sai, ma sei fondamentale per gli altri. Con il tuo modo di fare e le tue parole sei riuscito a far ritrovare la felicità ai tuoi amici. Tu infondi fiducia e sicurezza estrema