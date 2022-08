Test della bocca: scegli quella che più ti attrae e scopri chi sei veramente

Scegli la bocca a cui ti senti più affine e scopri la tua personalità con questo test

Devi sapere che le nostre scelte non sono mai date dal caso e rivelano moltissimo del nostro carattere.

Oggi ti proponiamo il test della bocca per scoprire chi sei veramente. Dovrai fare una scelta pensata e il resto verrà da se.

Vediamo insieme quali sono le varie possibilità

Test: scegli la bocca più affine a te e scopri chi sei

In questo test della bocca ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli le labbra che sono più affini a te e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei veramente e poi divertiti con il test della fiamma.

Iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Tu hai un cuore d’oro. Sei molto gentile e metti sempre gli altri al primo posto, ma sei anche alquanto capriccioso. Quando non ottieni quello che vuoi, fai le bizze come i bambini.

Questi due lati caratteriali sono i tuoi punti forte, perché ti rendono unico e speciale. Non cambiare e non scordare mai il tuo lato fanciullesco.

2) Due

Tu sei una persona dalla mente fina. Ti piace studiare e conoscere cose nuove. Hai sempre voglia di tenere attivo il tuo cervello sfidando la tua mente a domande irrisolte e creando nuovi nessi logici.

Questa tua intelligenza, però, nasconde una grande insicurezza. Non ti sei mai sentito tanto bello e per questo hai messo tutte le tue forze nello studio per sembrare affascinante e avere sempre qualcosa da dire. Impara ad amare anche i tuoi difetti e sarai invincibile.

3) Tre

Tu hai coraggio da vendere. Sei la persona più spavalda del tuo gruppo e fai tutto con cognizione di causa. Quando ti trovi di fronte ad un problema, valuti i pro e i contro e poi inizi a muoverti.

Inoltre, ami molto la vita e ci tieni a tutto quello che fai. Non ti impegni in qualcosa se non provi passione e coinvolgimento.

4) Quattro

Tu sei caloroso e anche molto piacevole. Riesci ad adattarti ad ogni tipo di situazione e contesto e soprattutto non provi mai disagio.

Oltre a ciò, sei una persona con la testa sulle spalle. Il tuo motto è: “Pane al pane, vino al vino“. Vivi la vita in modo realistico e non sei un gran sognatore.

5) Cinque

Sei una persona calma, pacata che non si perde in un bicchier d’acqua. Lo stress non fa parte della tua vita e vivi tutto molto alla leggera.

Prova anche il test della coppia e scopri cosa cerchi in amore.

Il problema è che le persone non riescono a trovare un punto di affinità con te. Cerca di aprirti di più e mostrati anche complice.

6) Sei

Hai una grandissima energia dentro di te. E’ impossibile stare dietro alla tua mente sempre in movimento. Ami la vita in tutte le sue sfaccettature.

Il tuo pregio più grande è che trovi belle le piccole cose della vita. Quello che per gli altri è un dettaglio insignificante, per te è un tesoro che merita tutta la tua attenzione