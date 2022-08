Matrimonio a Uomini e Donne: fatidico sì per la coppia storica

La coppia storica di Uomini e Donne ha annunciato il tanto atteso matrimonio. Dopo tanti sacrifici sono pronti finalmente a dirsi di sì!

La coppia si era formata diversi anni fa durante il corso dell’esperienza a Uomini e Donne, facendo subito breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che in quel contesto ha imparato a conoscerli ad apprezzarli.

Fin dal primo momento i due hanno ammesso di essere interessati a voler convolare a nozze ma che purtroppo erano in attesa dei divorzi dalle precedenti unioni e per questo motivo sono sempre stati costretti a rimandare. A condire il tutto c’è stata anche la pandemia e durante il lockdown non era di certo possibile poter celebrare e festeggiare matrimonio e così sono stati costretti a rinviare di nuovo il tutto.

Ora però la data è stata trovata e la storica coppia di Uomini e Donne è pronta a dire di sì!

Uomini e Donne, la coppia annuncia il grande passo: la data del matrimonio

La storica coppia di Uomini e Donne, mentre l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un pianto disperato, ha annunciato direttamente dagli account social del programma che a breve convoleranno a nozze!

Biagio Buonomo e Caterina Corradino hanno rivelato infatti che il 15 settembre 2022 diventeranno marito e moglie, scatenando gli utenti della rete che da tempo ormai aspettavano questo momento considerando da quanto tempo la coppia provava a fare questo importante passo e finalmente adesso ci sono riusciti e possono tirare un respiro di sollievo

Biagio e Caterina di Uomini e Donne si sposano e durante il corso della cerimonia non mancherà lei, la protagonista indiscussa del Trono Over che celebrerà per l’occasione le nozze. Ebbene sì: stiamo parlando di Gemma Galgani che ha potuto vedere da vicino la nascita di questo amore e seguirne tutti i suoi relativi sviluppi e per questo motivo sarà lei a celebrare il tutto come in una romantica favola d’amore.

Dopo l’annuncio della storica coppia del Trono Over, non sono mancati gli auguri dei protagonisti dello show come Ida Platano. Contenta che i suoi amici stiano per realizzare il loro più grande sogno.