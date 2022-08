Lacrime e disperazione: dramma per l’ex Uomini e Donne

Dramma per l’ex di Uomini e Donne: lacrime e disperazione

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che accompagna da anni milioni di telespettatori. Il programma è fermo come suo solito per la pausa estiva, ma il gossip sui nostri protagonisti non si fermano.

Un ex volto di Uomini e Donne sta vivendo un dramma da molti anni. Arrivano le lacrime e la disperazione su Instagram, ma vediamo di chi si tratta

Dramma per Natalia Paragoni dopo Uomini e Donne: lacrime e disperazione

Natalia Paragoni è una ragazza divenuta famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Qualche anno fa, infatti, Natalia scese come corteggiatrice per Andra Zelletta e lui la scelse dopo un paio di mesi di frequentazione.

Da quel momento, i due non si sono mai lasciati e la Paragoni è divenuta una nota influencer: ha ben 1 milioni di follower su Instagram.

E’ proprio su questa piattaforma social che Natalia racconta il suo dramma tra lacrime e disperazione.

Il compito dell’influencer non è facile. Il loro obbiettivo è quello di mostrare una vita pazzesca sui social vivendo un grande senso di inadeguatezza e paura di non essere abbastanza.

“Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo in me stesso e mi sento un po’ inutile” rivela Natalia e continua: “Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ansia da prestazione, di essere sempre perfetta”.

Il problema più grande è che tra influencer non c’è collaborazione, ma competizione.

“Si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. C’è in tutti i lavori, ma in questo è molto più amplificata. Non so, ho questi momenti di stand by che tante volte durano troppo. Vorrei non averli più, non come spiegare” si lascia andare alla confessione Natalia.

La fidanzata di Andrea Zelletta non vuole far passare il suo discorso come una lamentela, ma uno sfogo sincero. Vuole mostrare la naturalezza della sua vita e delle crisi emotive che possono accadere.

Natalia è proprio in lacrime durante il suo racconto, ma non si vergogna: “Odio essere un peso per gli altri. Perché devo sempre essere io a fare felici le altre persone, quindi stare così non lo sopporto. Però penso anche che ci stia fare vedere qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”.

Questo è un dramma normale e perciò Natalia ha fatto molto parlare il web. E’ una ragazza che si sta trovando di fronte a delle domande sull’esistenza più grandi di lei.

La Paragoni sente la mancanza della sua vita passata, quella semplice e privata.

“La cosa che mi manca è godermi i momenti. Quando avevo le ferie era stupendo e staccavo totalmente, ora non riesco più ad assaporare i momenti e le persone, a sentirmi apprezzata e voluta dagli altri per quel che sono” confessa Natalia e conclude: “A volte ho la sensazione che mi apprezzino per ciò che mi circonda. Mi mancano le cose più semplici che c’erano prima”.