Beatrice Valli in crisi: accade tutto dopo il matrimonio con Fantini

Accade tutto dopo il matrimonio con Fantini: Beatrice Valli è in crisi

Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze meno di un mese fa. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne molti anni fa: lui faceva il tronista e lei scese per corteggiarlo.

Dal momento della scelta, i due non si sono mai più separati.

Ora, però, spunta la crisi. In un momento di sfogo sui social, la influencer rivela tutto quello che è accaduto dopo il matrimonio.

Vediamo insieme cosa sta accadendo

Quello che è accaduto dopo il matrimonio con Fantini: Beatrice Valli è in crisi

Beatrice Valli è una influencer e modella, perciò ci tiene a tenere aggiornati i suoi follower. In un momento di relax, la donna risponde ad alcune domande poste sai suoi seguaci su Instagram.

Gli utenti si domandano per quale motivo Beatrice sia rimasta a casa quando suo marito Marco Fantini è partito per un viaggio di lavoro.

La Valli sarebbe dovuta partire con lui, ma scoppia la crisi. Infatti, la modella è rimasta a casa con i figli Alessandro, Bianca e Azzurra, perché non ha trovato una babysitter che potesse tenerle i bambini a causa di un grave imprevisto.

Un utente, sentita la risposta, domanda a Beatrice per quale motivo non ci siano più donne delle pulizie e babysitter disponibili.

La modella risponde: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare“.

Dopo aver zittito gli hater assieme a suo marito, Beatrice pubblica un messaggio che le è arrivato in privato. Una ragazza le ha fatto notare che la gente non lavora a causa del reddito di cittadinanza.

“Sta rovinando il mondo. Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno” scrive la follower della Valli.

Quest’ultima è totalmente d’accordo e le risponde: “Parlo con tantissime persone che hanno attività aziende e dipendenti e purtroppo è così“.

Beatrice non è la prima né l’ultima dei personaggi famosi che si sono lamentati del reddito di cittadinanza. I Vip che svolgono il ruolo di imprenditore sono contro a questa misura del Governo, mentre il dettaglio della Valli non passa inosservato.

Albano Carrisi, Karina Cascella e Flavio Briatore si sono lamentati più volte di non riuscire a trovare lavoratori per i loro ristoranti.

Anche Salvo Veneziano ed Orietta Berti sono contro a questa decisione del governo e ritengono che abbia rovinato il mercato del lavoro.

Beatrice Valli è in crisi e come lei molte persone del mondo dello spettacolo e non. E voi cosa ne pensate del reddito di cittadinanza?