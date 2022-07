“Ma è proprio necessario?”: Marco Fantini e Beatrice Valli senza veli zittiscono gli haters

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno zittito gli haters come soltanto loro sanno fare. Lo scatto in poco tempo è diventato virale.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono tra le coppie più amate dagli utenti della rete, che hanno gioito insieme a loro quando finalmente dopo anni, a causa della pandemia, sono riusciti a celebrare il loro matrimonio tanto sognato e atteso.

La coppia, formatesi negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, non per questo motivo ha attirato poche critiche su di sé. In particolar modo lei che durante il suo addio a nubilato ha scelto di pubblicare uno scatto senza niente addosso che ha attirato non solo apprezzamenti ma anche numerosi commenti di protesta in quanto secondo alcuni fan essendo lei una mamma sarebbe costretta a rinunciare alla sua sensualità.

Ora, a distanza di settimane, arriva la replica di Beatrice e Marco. Preparatevi perché sul web le temperature, dopo la loro replica, si sono alzate tra i fan della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la replica agli haters fa alzare la temperatura

Marco Fantini e Beatrice Valli, che ha lasciato senza parole gli utenti della rete, hanno deciso di zittire gli haters in uno stile tutto loro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di ricreare lo stesso identico scatto di sua moglie senza niente addosso, aggiungendo poche e semplici parole che arrivano dritto al punto.

“Sei un papà cit!” ha scritto in maniera ironica Marco, facendo riferimenti ai tanti commenti ricevuti da sua moglie, attirando numerosi apprezzamenti su di sé ma anche alcuni commenti negativi.

“Era proprio necessario?” gli ha chiesto una fan, che probabilmente ha trovato eccessivo l’ultimo scatto pubblicato da lui, ma in suo soccorso sono subito intervenuti gli utenti della rete facendo notare che una foto del genere era necessaria per mostrare quanto ancora sia radicata una cultura maschilista in quanto per la foto di Marco Fantini senza niente addosso non si è creata tutta la polemica che ha visto protagonista sua moglie.

Beatrice e Marco hanno zittito gli haters e sono pronti a continuare ad esprimere se stessi, incuranti dei pregiudizi altri.