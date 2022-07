Scoppia l’amore dopo l’Isola dei Famosi 2022? Lei spiffera tutto

L’Isola dei Famosi 2022 si è appena conclusa portando con sé una nuova vittoria e un nuovo amore…Ecco tra chi è nata la passione e perché! Scopriamolo insieme!

L’edizione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi è stata vinta dall’attore degli esami di maturità, riuscito a farsi conoscere per quello che è e a farsi apprezzare dal pubblico: Nicolas Vaporidis. Ma allo stesso tempo, questa edizione targata Mediaset ha fatto molto parlare di sé per gli amori nati e scoppiati.

Un’edizione che verrà ricordata sia per la sinergia del cast che soprattutto della presenza di una conduzione e due opinionisti di tutto punto, come Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Questa stagione dell’Isola condotta ancora una volta da una splendida Ilary Blasi ha portato alla nascita di un amore? A rivelarlo è la stessa protagonista della storia: Mercedesz Henger. Scopriamo di più!

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi insieme? Arriva lo scoop

Secondo le indiscrezioni Mercedesz Henger prima ancora di arrivare a Cayo Cochinos aveva mostrato il suo interesse pubblico nei confronti dell’ex naufrago.

L’ex naufrago che risponde al nome di Edoardo Tavassi sembra aver capito fin da subito l’intenzione della nuova naufraga, anzi addirittura pensava che Mercedesz stesse fingendo di avere una cotta per lui.

Dopo questo disguido iniziale, i due hanno avuto modo di dialogare e chiarire i loro punti di vista. Infatti Mercedesz intervistata da Giada De Miceli durante ‘Non succederà più’ in onda su Radio ha dichiarato che esplorerà il suo sentimento nei confronti di Edoardo adesso che il reality è definitivamente finito.

La figlia di Eva Henger ha detto questo: “Per quanto riguarda Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo.”

Inoltre, nel corso dell’intervista la giovane che è arrivata in finale ha aggiunto: Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. Sì perché dopo abbiamo parlato. Abbiamo chiarito tutto e siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Abbiamo fatto pace sì assolutamente. Però per il momento preferisco non dire altro.”