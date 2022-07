“Non potevo dedicare 24 ore al lavoro“: doloroso addio ad Amici

L’ultima edizione di Amici 21 si è appena conclusa con la vittoria del cantante Luigi Strangis. Anche quest’anno Maria De Filippi si riconferma per gli ascolti alti nonostante i tanti mesi di talent show. Infatti, il programma ha inizio a ottobre con il pomeridiano e accompagna il pubblico fino a maggio.

Emozioni, scontri, sfide e tanta musica fanno parte di Amici, ma ecco che spunta un doloroso addio. Lui è stato uno dei volti simbolo del talent show, ma vediamo insieme la motivazione della sua scelta

“Non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro”: doloroso addio ad Amici

Oggi non parliamo di un addio avvenuto a seguito di questa ultima edizione di Amici 21, ma di qualche anno fa. Il protagonista in questione è il ballerino albanese Kledi Kadiu.

L’uomo approdò sul piccolo schermo quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi ed è rimasto come professore del talent show per svariati anni.

Ben nove edizioni hanno visto Kledi lì presente e sempre molto coinvolto, mentre spunta il bacio tra il vincitore di Amici e l’ex Pupa.

Il ballerino decide di salutare Amici per un’importante motivazione. Nonostante siano passati vari anni, è proprio in una recente intervista per il settimanale Nuovo che spiega per quale motivo abbia deciso di dare il doloroso addio.

“Quando è arrivata la mia prima figlia, non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima” spiega a cuore aperto Kledi.

Non è stata una scelta facile per il ballerino albanese, ma per questioni familiari ha deciso di lasciare il suo lavoro.

La sua passione però rimane, infatti l’ex volto di Amici ha continuato a dare lezioni standard di danza in modo tale da potersi dedicare sia ai bisogni familiari, ma anche economici.

Tuttora Kledi prova un po’ di nostalgia ripensando al suo percorso nel programma di Maria De Filippi, mentre la coppia più bella si rompe.

Anche la conduttrice non ha dimenticato il ballerino e lo invita spesso come ospite nelle nuove edizioni.

In un serale di quest’ultima edizione, la De Filippi invita Kledi come giudice. A lui l’arduo compito di scegliere il ballerino per un evento organizzato in ricordo di Carla Fracci.

“Sono più emozionato io che loro perché è bello rivivere questi momenti insieme ai ragazzi” disse emozionato Kadiu.

Adesso l’ex professore si occupa ancora del ballo, ha 47 anni ed è felicemente innamorato di Charlotte Lazzari. Con lei ha due figli: Lea e Gabriel.

Dopo anni dal suo addio doloroso, Kledi trova la forza di spiegare la sua motivazione. Amici non si scorderà mai del suo volto