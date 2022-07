Aereo misterioso per Elisabetta Gregoraci: che messaggio d’amore

Un messaggio d’amore per Elisabetta Gregoraci: un aereo misterioso la sorprende

Elisabetta Gregoraci è una modella, showgirl e anche conduttrice. E’ veramente una bellissima donna dallo stile elegante e chic.

Adesso Elisabetta si trova in giro per la Puglia per l’evento e tour musicale Battiti Live. Durante le prove, ecco che spunta un aereo misterioso con un messaggio d’amore per lei.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Elisabetta Gregoraci si trova in Puglia per la registrazione di Battiti Live. L’evento sta andando alla grande e la conduttrice è contenta che finalmente abbia ripreso ad essere itinerante e non statico come gli anni scorsi a causa della pandemia mondiale.

Mentre la ballerina lascia il fidanzato a Battiti Live, la donna è presa dalle prove per l’evento a Trani. Proprio durante il pomeriggio, appare nel cielo un aereo misterioso per lei.

Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Infatti, quando Elisabetta si trovava al Grande Fratello Vip 5 spesso arrivavano degli aerei con dei messaggi per lei. Talvolta si trattava dei fan, ma non solo. Più volte la Gregoraci ha ricevuto delle parole da un suo grande ammiratore.

Alfonso Signorini, molto curioso, chiese più volte di chi si trattasse e la showgirl ammise che aveva qualcuno che la stava aspettando fuori dalla Casa. Per questo motivo, e non solo, non è mai nato niente con l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli.

Ma adesso di chi si tratta? Il messaggio d’amore lascia molti dubbi. Sul cielo della Puglia, le lettere cubitali arrivano alla Gregoraci.

“Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo” si legge sull’aereo.

Che si tratti di un appuntamento? O una data da ricordare? Il messaggio lascia molti dubbi, ma le parole “ti amo” evidenziano che Elisabetta sappia di chi si tratta.

Non è la showgirl, però, a rivelare questo bel gesto, ma Radio Norba, sponsor dell’evento, postando lo scatto dell’aereo sul suo profilo social.

Sicuramente non si tratta di un fan, ma di qualcuno che deve avere un bel gruzzoletto. Non è da tutti mandare un aereo personalizzato, mentre la showgirl da un bacio a Lui in diretta.

Sempre più dubbi aleggiano su questo messaggio d’amore. La Gregoraci non rivela niente. Che ne parli nei prossimi giorni o Elisabetta vuole tenere questo segreto per sé come fece ai tempi del GF Vip?