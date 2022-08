Allarme forti temporali, l’estate è minacciata: nuovo clima, correre a ripari!

Le zone balneari dovranno dire addio all’estate? Nuovi cambiamenti nelle temperature e difficili condizioni climatiche imperversano sulla Penisola.

E’ arrivato il mese tanto atteso: agosto con le sue ferie! Peccato che non tutti potranno godere dei benefici del sole e dello iodio, perché a causa di eventi climatici provenienti dalla vasta area nord europea, la vista del mare potrebbe essere un ricordo. Prepararsi al peggio è il modo migliore per correre ai ripari e far fronte alla situazione. Per questo è necessario riconoscere gli eventi climatici più importanti del momento. Ecco il quadro settimanale con tutte le temperature e i cambiamenti.

Se vuoi essere aggiornato su ciò che accade al clima, consulta la nostra guida, perché ti illustriamo il quadro aggiornato della settimana. L’allarme temporali è un incubo per chi desidera un momento di relax. Non ci sono dubbi, che si tratti di mare o montagna, da Nord a Sud le temperature subiranno degli stravolgimenti e non solo.

Ecco il quadro aggiornato della settimana con le sue conseguenze territorio per territorio.

Allarme temporali: ecco cosa ci dobbiamo aspettare

Avere a disposizione una guida aggiornata sull’allarme temporali è una grande fonte di informazioni, specialmente quando si tratta di prenotare ed organizzare il proprio relax. Non è la prima volta che si teme il peggio, l’anticiclone africano cambierà le sorti del clima in modo profondo, ma non solo. Che le temperature cambino repentinamente non ci sono dubbi, ed è a questo che l’Italia dovrà far fronte.

Senza grandi differenze, da Nord a Sud la situazione cambia del tutto. L’alta pressione africana che ha reso il caldo torrido ed insopportabile, è stata presente fino all’ultima settimana di luglio, ma da agosto tutto cambierà.

Dal Labrador una forte depressione atlantica attraverserà l’Europa arrivando in Italia, e ciò comporterà due fenomeni completamente diversi.

Il primo è che la depressione unita all’alta pressione causeranno più caldo, appesantendo ulteriormente il clima arrivano fino ai 40°, ma questo è solo l’inizio. Perché il secondo riguarda una conseguenza pericolosa: allarme temporali!

Saranno violenti e repentini, quindi è meglio informarsi precedentemente per sapere come e quando correre ai ripari. Già dalla prima parte della settimana entrante del mese si attueranno questi cambiamenti, per poi proseguire con peggioramenti soprattutto nel Nord Italia e la parte centrale.

Al Sud anche ci saranno delle precipitazioni, ma poi le temperature torneranno elevate. L’instabilità e il lieve calo termico sono gli effetti inaspettati delle perturbazioni atlantiche. Sostanzialmente è la parte a Nord dell’Italia quella ad essere colpita per prima e con maggior violenza.

Il Centro e Sud Italia resteranno per la maggior parte della settimana poco soleggiati e nuvolosi, ma anche nelle zone balneari le precipitazioni arriveranno violente. Se già con l’aumento del contagi della pandemia non ci sono speranze, figuriamoci con il clima in queste condizioni.

Quindi che occorre fare? Tenere sotto controllo le nuvole, perché di acquazzoni estivi ce ne dobbiamo aspettare diversi, il clima non sarà più lo stesso.