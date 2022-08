Signorini rifiutato: no stellari al Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini ha ricevuto dei no stellari per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco chi non vuole prendere parte al reality show di successo di canale 5.

Alfonso Signorini sta creando il cast della settima edizione del GF Vip. La scelta dei personaggi che andranno ad abitare nella casa più spiata d’Italia per lunghi mesi è ancora in corso. Tant’è che la messa in onda del programma potrebbe slittare di qualche settimana rispetto alla data prevista in un primo momento.

Il motivo di tale scelta sarebbe da imputare dunque proprio alla mancanza del cast. Anche perché, secondo quanto rivelato da Tv Blog, ben sei concorrenti hanno rigettato l’offerta di Signorini precludendosi la possibilità di poter prendere parte al progetto che da sempre raccoglie ottimi ascolti.

Ma chi sono i personaggi che hanno rifilato un due di picche al GF Vip 7? Scopriamoli insieme, tra loro ci sono nomi stellari!

Anticipazioni Grande Fratello Vip: i no ricevuti da Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip, che quest’anno è pronto a battere goni record, secondo quanto rivelato dal noto portale dovrà fare a meno di sei nomi bombi che avrebbero sicuramente dato un tocco in più a quest’edizione.

La prima ad aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini, e che ha già vissuto l’esperienza nella casa più spiata d’Italia nella versione vip, è stata Patrizia De Blanck che aveva confidato che sarebbe ritornata nel programma soltanto ad una determinata condizione ma queste sembrerebbe non essere stata accettata.

Altro grande no viene dai fratelli Tavassi, reduci dal successo ottenuto dalla scorsa edizione dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Così come la stella del calcio Paolo Cannavaro, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti e non prendere parte al programma di successo di canale 5.

Anche l’attore ucraino Artem Tkachuck, famoso per aver preso parte a Mare Fuori, sembrerebbe non aver alcuna intenzione di entrare nella casa più spiata d’Italia. Così come si sono le chiuse le porte per Jeda, fidanzato di Vera Gemma.

Sicuramente questi rifiuti sono stati un bel colpo per il programma di successo di canale 5, ma un dubbio sorge dunque spontaneo: da chi sarà composto il cast del Grande Fratello Vip 7? Per scoprirlo, non ci resta che attenderne la messa in onda.