Grande Fratello Vip 7 nella storia: mai accaduto prima

Mai accaduto prima nella storia del Grande Fratello Vip

Non so voi, ma io sto già fremendo per l’inizio del Grande Fratello Vip 7. E’ l’unico motivo per cui settembre è bello, a mio parere.

L’edizione scorsa non ha fatto impazzire i telespettatori nonostante gli ascolti siano stati continui ed alti per tutti e sei i mesi di registrazione. Alfonso Signorini si è concentrato su alcune dinamiche, non parlando di altre e le puntate sono risultate un po’ noiose.

Per questo la produzione Mediaset ha in mente qualcosa di nuovo, una cosa mai accaduta nella storia del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo insieme cosa hanno in mente

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà il 19 settembre. Alfonso Signorini si sta occupando degli ultimi preparativi e si diverte a far indovinare ai suoi fan chi saranno i futuri gieffini.

Tramite il suo profilo Instagram pubblica foto di oggetti o suggerimenti lasciti dai Vip nel suo ufficio. Come le chiavi, il telefono e il ciuccio che sono stati subito associati ad Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen e padre di Luna Marì.

Oltre a lui troveremo nel cast anche la cantante Chadia Rodríguez, la showgirl Pamela Prati, il tiktoker George Ciupilan e la modella Antonella Fiordelisi, ma anche una bellissima schermitrice.

Come opinioniste rincontreremo Sonia Bruganelli anche se più volte aveva detto che non ci sarebbe stata e la nuova arrivata Orietta Berti.

Ultimo ma non per importante, ci accompagneranno prima dell’appuntamento serale i due ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nel GFVip Party.

Insomma, Alfonso Signorini ci tiene ad avere un cast eccellente per creare delle dinamiche tutte nuove.

Ma Piersilvio Berlusconi ha deciso di fare qualcosa che non era mai accaduto nella storia del Grande Fratello Vip 7. Il dirigente della Mediaset vuole creare l’edizione più lunga in assoluto.

Il GF Vip andrà avanti fino a marzo/maggio per andare incontro a delle importanti esigenze dell’azienda.

Questo ultimo anno ha provocato dei forti problemi a livello economico e piano piano tutti i prezzi stanno aumentando per andare incontro a delle problematiche del paese, mentre spunta il grande ritorno ad una condizione.

Quindi cosa ha pensato l’azienda? Invece di creare, organizzare e preparare un nuovo programma che duri dieci puntate con una spesa altissima, meglio continuare con il Grande Fratello Vip 7 che se anche andasse male di ascolti raggiungerebbe comunque il 15% di share che non è cosa da poco.

Sarà una dura prova per i vipponi, non ci sono dubbi. Stare lontano dai proprio cari per così tanto tempo e anche essere ripreso 24 ore su 24 non è facile, ma loro ne sono già a conoscenza. Il Grande Fratello Vip 7 ci accompagnerà per tre trimestri e non è mai avvenuto nella storia del programma. Ne vedremo delle belle!