Clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip 7? L’ex vippona detta le condizioni e non stiamo parlando di Pamela Prati.

Potrebbe esserci un nuovo e clamoroso ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 7 e non stiamo parlando di Pamela Prati. I rumors sul ritorno della showgirl nella casa di Cinecittà sono insistenti da tempo. Notizia di oggi, però, è la tentazione di richiamare nel bunker di Cinecittà anche una vip delle scorse edizioni che, con il suo carattere diretto e senza filtri, ha regalato momenti esilaranti.

A parlare dell’eventualità di tornare nella casa del Grande Fratello Vip dove ha trascorso già diverse settimane durante la quinta edizione è stata la stessa vippona nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv.

Grande Fratello Vip 7: l’ultima tentazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, in attesa di capire quale sarà la decisione definitiva di Mediaset sulla data di partenza del Grande Fratello Vip 7, sta lavorando per formare un cast che unisca diverse generazioni e crei dinamiche in grado di appassionare i telespettatori. Dopo i vari rumors sui concorrenti tra i quali dovrebbe esserci Antonella Fiordelisi anche se la lista degli assenti si allunga, l’ultima tentazione si chiamerebbe Patrizia De Blanck che, dopo essere stata una concorrente, potrebbe tornare nuovamente nella casa.

A parlare di tale possibilità è stata proprio la contessa sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. La De Blanck non ha chiuso totalmente le porte alla possibilità di un ritorno nella casa, ma ha ammesso che lo farebbe solo ad una condizione.

“Voglio entrare con il mio grande amore, ovvero Alien, che amo alla follia”, ha detto Patrizia che tornerebbe nella casa solo con il suo cagnolino Alien. La contessa, inoltre, potrebbe accettare di tornare nella casa in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio.

La contessa, tuttavia, sarebbe anche frenata dalla durata della settima edizione che, in caso di successo, potrebbe andare avanti fino a maggio. Nella sua prima partecipazione, Patrizia De Blanck è rimasta nella casa ben 71 giorni. Il ritorno della contessa rappresenta una suggestione che Signorini potrebbe realizzare permettendo alla contessa che, nella prima partecipazione ha avuto una stanza tutta per sè come accaduto nella sesta edizione a Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, di entrare con il suo adorato cagnolino.