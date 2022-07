Bomba sul Grande Fratello Vip 7: dietrofront Mediaset, cambia tutto

By

Bomba clamorosa sul Grande Fratello Vip 7: il reality condotto di Alfonso Signorini potrebbe slittare, spunta l’indiscrezione su Mediaset.

Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva c’è sicuramente il Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe durare più di sei mesi e, in caso di successo, prolungarsi fino a maggio. La data di partenza della settima edizione del padre di tutti i reality era stata fissata per il 12 settembre. Oggi, però, spunta una clamorosa indiscrezione che potrebbe far slittare tutto.

Mediaset potrebbe cambiare idea e far slittare l’inizio del Grande Fratello Vip 7. Un’indiscrezione che, per ora, non è stata ancora confermata, ma potrebbe esserlo nel corso delle prossime settimane, ma quale sarebbe la causa che spingerebbe l’azienda a rimandare l’inizio della nuova edizione del reality?

Grande Fratello Vip 7: ecco quando potrebbe cominciare

Inizialmente, la settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta cominciare il 19 settembre. Successivamente, con una storia condivisa tra le storie del proprio profilo Instagram, Alfonso Signorini aveva annunciato che c’era la possibilità di una partenza anticipata fissando la data della prima puntata al 12 settembre. Oggi spunta un’altra indiscrezione dopo quella sui grandi assenti che avrebbero dato forfait.

Ora, secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica su Twitter, Mediaset avrebbe deciso di non anticipare la partenza del reality che dovrebbe tornare in onda lunedì 19 settembre. “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il gf vip inizierà il 19 settembre”, scrive Alessandro Rosica su Twitter e Instagram.

In attesa di scoprire se la data della prima puntata sarà il 12 o il 19 settembre, continuano i rumors sui concorrenti. Chi varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? I nomi quasi certi di entrare nella casa più famosa d’Italia sono quelli di Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Sarebbe sfumato, invece, l’ingresso di Pamela Prati e Max Felicitas. Il cast, naturalmente, non è ancora finito. A settembre, dovrebbero essere almeno venti i vip che cominceranno l’avventura nel bunker di Cinecittà. A loro, nel corso dei mesi, esattamente come accaduto durante la sesta edizione, si aggiungeranno altri concorrenti che entreranno in gioco in corsa.

In quel di Cinecittà, dunque, si lavora per un’edizione che, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è destinata ad entrare nella storia del reality show, ma anche della televisione italiana con una durata che potrebbe toccare addirittura gli otto mesi. Non ci resta, dunque, che aspettare l’inizio dello show!