Grande Fratello Vip 7: si infittisce la lista dei grandi assenti per Signorini

La tensione è alle stelle: il Grande Fratello Vip 7 sta tornando! Signorini esige uno spettacolo unico. Così, fa a meno di alcuni volti per il cast, ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è il reality per eccellenza, quello che accompagna i telespettatori durante l’anno. La routine e lo stress quotidiano vengono messi da parte quando si passa la serata in compagnia dei beniamini della tv. Proprio per questo la scelta del cast è essenziale, va fatta con cura. Così, secondo il conduttore, Alfonso Signorini, si può fare decisamente a meno di alcuni “vipponi” che non hanno passato i provini.

Scoprire che la lista si infittisce può solo significare due cose. La prima è che il cast dei concorrenti ufficiali si sta sempre più consolidando, ed alcuni nomi hanno fatto impazzire il pubblico a casa; la seconda riguarda le intenzioni del conduttore.

Alfonso Signorini sa quello che vuole: esige il massimo! Dalle ultime edizioni condotte dallo stesso, le dinamiche hanno preso il volo e lo share ha raggiunto livelli massimi. Per cui non stupisce sapere che i provini sono condotti con estrema rigidità e severità.

Così, finora abbiamo parlato dei grandi ingressi, ma bisogna anche riconoscere i cosiddetti “assenti”, alcuni lasciano senza parole.

Grande Fratello Vip 7: Signorini li ha lasciati a casa!

E’ inutile tergiversare, il cast della casa più spiata d’Italia fa venire la curiosità a chiunque. Sapere chi animerà le serate autunnali ed invernali di Canale 5 è fonte di interesse, perché in fondo è la sera che si accende la tv e si passa un momento di tranquillità. Anche fare zapping tra un canale e l’altro porta comunque ad esplorare il mondo della tv. Inoltre, vedremo concorrenti di altri reality e attori di fiction al GF Vip. Basta pensare alla dichiarazione dell’attrice più amata di Don Matteo, ciò dimostra l’importanza del cast.

La lista dei “non concorrenti” è già lunga, questo perché sono stati tanti i provini non andati a buon fine.

Iniziamo da Brenda Asnicar Mendoza, chi non la ricorda ne Il Mondo di Patty? La serie tv argentina che ha spopolato negli anni Duemila su Disney Channel, è stata un successo mondiale. Dal teatro ai palchi della musica internazionale, non varcherà la soglia di Cinecittà.

Stessa cosa per Patrizia Groppelli, celebre imprenditrice e frequentatrice nelle vesti di opinionista del programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5.

Un’altra grave perdita è quella di Giulio Raselli, caro a Maria De Filippi, è un’ex tronista di Uomini e Donne, il quale ha confessato di tenerci molto ad entrare nella casa, ma non è tra i personaggi del cast.

Infine, l’insegnante di corsivo più famosa dei social media, Elisa Esposito è stata fatta fuori dalla produzione, ma il motivo è qualcosa che ha fatto molto seccare gli autori. La giovane età e il mal utilizzo dei mezzi di comunicazione possono giocare brutti scherzi alla carriera in ascesa.

Insomma, ne vedremo delle belle, nel frattempo restiamo aggiornati sulla formazione del cast.