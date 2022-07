Da Don Matteo al Grande Fratello Vip? L’attrice svela tutto

La macchina del Grande Fratello Vip non può fermarsi: lo show deve andare avanti! Ecco le parole dell’attrice di Don Matteo, sorprende tutti.

Vedere i propri beniamini sul piccolo schermo è una forte emozione, specialmente per quelli che hanno un grosso seguito. Il Grande Fratello Vip è di certo un’ottima vetrina di pubblicità, infatti sono in molti a volerci approdare per ottenere un po’ di notorietà. Di certo, l’attrice di cui stiamo parlando dovrebbe davvero rivoluzionare tutto: Da Don Matteo al GF Vip, è come se parlassimo del diavolo e dell’acqua santa! Scopriamo le sue parole.

Il mondo dello spettacolo è bello perché ricco di personalità tra loro diversissime e con delle esperienze personali tutte da condividere. E’ proprio il Grande Fratello Vip a riunirle spesso in dinamiche totalmente inaspettate ed imprevedibili.

La prossima stagione autunnale vedrà l’attrice di Don Matteo come protagonista? Ecco quanto dichiarato dalla stessa.

Don Matteo, parla l’attrice: “Mi piacerebbe una nuova esperienza”

In televisione fanno tutti a gara per ottenere sempre più fama, ma c’è chi ha le idee chiare, nonostante la giovane età, e non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Di recente, sono saltati fuori i nomi di ben 20 concorrenti ed è scoppiata la bufera sul web, questo perché ognuno fa a gomitate per entrare a far parte della macchina del Grande Fratello Vip. Specialmente chi ha talento, dedizione e tanta voglia di fare. Sono questi gli ingredienti che contraddistinguono i più tenaci, e l’attrice di Don Matteo rientra proprio in questa categoria.

Stiamo parlando di Mariasole Pollio! La giovane attrice e conduttrice ha da poco ottenuto il diploma di maturità, ma ha già ottenuto diversi successi. Infatti, non è solo uno dei volti più amati della celebre serie tv, ma è anche una conduttrice preparata!

Lavora al format di Battiti Live da circa sei anni, e da poco ha partecipato sempre nelle vesti di conduttrice al Coca cola Summer Festival insieme alla collega Rebecca Staffelli. Ha presentato tre puntate, e si sono rivelate un vero successo!

Su Instagram conta 1,5 milioni di followers, ha un seguito davvero invidiabile, ed è così giovane che potrebbe fare praticamente qualsiasi cosa. Si è pronunciata in merito alla partecipazione del reality, ed ecco cosa ha affermato:

“Mi piacerebbe una nuova esperienza, anche se per ora mi trovo molto bene nel connubio musica-conduzione. Un reality, ad esempio, sarebbe una bellissima sfida e opportunità, ovviamente non come partecipante, ma come conduttrice […] Rifiuterei un reality ad eccezione forse di Celebrity Hunted, che mi piace particolarmente per l’aspetto adventure di scappare, nascondersi”

Nonostante la sua voglia di fare, non vedremo la sua energia al GF Vip! Chissà se cambierà mai idea, di certo l’ultima fiamma che le ha fatto battere il cuore è nata da un talent, ma siccome tutto può succedere, restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.