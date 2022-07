Grande Fratello Vip 7, i 20 concorrenti ufficiali: bufera sul web

Grande Fratello Vip 7, chiusi i casting: Alfonso Signorini mette su un cast bomba, ma i nomi dividono il web ed è bufera.

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello vip 7? Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda dal 12 settembre e, per il momento, dovrebbe avere la stessa durata della stessa edizioni. I nuovi inquilini, dunque, dovrebbero restare nella casa di Cinecittà almeno fino a marzo. Il condizionale, infatti, è d’obbligo perchè, come fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, la finale potrebbe slittare e tenere i concorrenti in casa per più tempo.

“Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio”, fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia.

Sale, dunque, l’attesa per la settima edizione del Grande Fratello Vip, ma chi sono i concorrenti? Andiamo a scoprire i nomi!

Grande fratello Vip 7: i primi nomi dei concorrenti ufficiali

Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza attraverso la sua pagina Instagram, il primo girone del GF Vip 7 sarebbe chiuso. Sarebbero, quindi, stati scelti i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà a settembre dando vita alle dinamiche durante la prima parte del reality.

Salvo, dunque, colpi di scena clamorosi dell’ultima ore, nella casa dovrebbero entrare: Chadia Rodriguez, l’ex alunno de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Gli altri nomi emersi nelle ultime settimane sono i seguenti:

Alvaro Vitali, Antonella Ferrari, Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Asia Gianese, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi, Gegia, Gigliola Cinquetti, Giovanni Ciacci, Wilma Goich.

Nulla, tuttavia, è confermato. Per scoprire, infatti, chi davvero entrerà nella casa sarà necessario aspettare l’ufficialità. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, pare che nella casa non ci saranno Brenda Sinicar, attrice diventata popolare in Italia per la serie “Il mondo di Patty”, Patrizia Groppelli, Giulio Raselli ed Elisa Esposito. A smentire la presenza degli ultimi quattro nomi è il sempre informatissimo TvBlog.

Tra tutti i nomi che dovrebbero diventare ufficiali a breve, invece, a dividere il web è la presenza di Pamela Prati che è stata una concorrente del reality durante la prima edizione. All’epoca fu espulsa dal programma per non aver rispettato una serie di regole: stavolta andrà meglio?