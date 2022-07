Ballando con le stelle 2022, che cast per Milly Carlucci: nomi grossi

Nomi grossi a Ballando con le stelle 2022: che cast per Milly Carlucci!

Ballando con le stelle è uno dei programmi più gettonati per i personaggi famosi. Il format condotto da Milly Carlucci vuole mettere alla prova i Vip facendoli danzare con ballerini professionisti in una coinvolgente gara. Questi, dopo la loro esibizione, vengono giudicati dalla giuria e se non riescono a convincerla, verranno eliminati.

Milly Carlucci sa quanto vale il suo programma e soprattutto quanto seguito ha. Perciò si sta dedicando alla creazione del cast per la prossima edizione. Dopo mesi di silenzio, spuntano i primi nomi grossi.

Vediamo insieme di chi si tratta

Tra poco più di due mesi avrà inizio la gara di Ballando con le stelle. Proprio per questo motivo, Milly Carlucci, conduttrice del programma della Rai, sta pensando ai nomi per il futuro cast.

Mentre la presentatrice si trova di fronte ad una scelta difficile, l’intervista per Il Messaggero esce allo scoperto.

Milly non è affatto stanca di dirigere il programma e non pensa minimamente alla pensione.

“Ballando è un magma incandescente di vita che cambia di continuo. Raccontiamo la nostra società, con i suoi pezzi così diversi, in maniera creativa” commenta la conduttrice e aggiunge: “La parola d’ordine per il cast di quest’anno? Quella di sempre: far discutere. Tutti. Seminare un pensiero. Come raggiungere la felicità con la nostra normalità, il tema di questi anni, anche se poi siamo tutti diversi“.

Nelle ultime settimane, alcuni nomi grossi sono usciti allo scoperto per quello che riguarda il futuro cast, mentre spunta il clamoroso retroscena. Tra questi troviamo Gabriel Garko, Nino D’Angelo, Marta Flavi, Beppe Convertini, Iva Zanicchi, Nancy Brilli e Eva Robin’s.

Durante l’intervista, la Carlucci conferma che alcuni di questi personaggi parteciperanno alla gare, mentre altri no.

Ma la notizia bomba è un’altra! Milly ha un sogno per la prossima edizione di Ballando con le stelle: vorrebbe nel suo programma la neo coppia di spose formata da Francesca Pascale e Paola Turci.

“Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riuscite” rivela la conduttrice e conclude: “Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata“.

Nomi grossi per Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci non prende mai sotto gamba il suo ruolo e ha voglia di portare delle tematiche importanti nella prima serata della Rai