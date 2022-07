Tutti pazzi per Ballando con le stelle: scelte difficili per Milly Carlucci

I programmi tv si stanno preparando per la prossima messa in onda, e Ballando con le Stelle non è da meno! Milly Carlucci va in scena, ecco le ardue decisioni.

Per la conduttrice storica di Ballando con le Stelle non è un periodo proprio semplice. La condizione è data dal fatto che negli ultimi anni sono stati diversi i concorrenti che hanno abbandonato il format, quindi quest’anno non può permettersi errori. Il pubblico a casa deve essere spettatore di uno show unico, senza intoppi, ma con tanti colpi di scena unici. Infatti, è proprio in queste decisioni che tutto cambia.

In onda da oltre vent’anni, la trasmissione non ne ha mai sbagliata una, e nella prossima stagione televisiva non dovrà essere da meno. Anche perché i complimenti internazionali sono arrivati persino dalla BBC!

Volti vecchi e nuovi si sfideranno in una gara a passi di danza da perdere il fiato! Ecco a cosa dovrà far fronte Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: le scelte di Milly Carlucci

Come se non bastasse, non si tratta di un format per facile da gestire anche per quanto riguarda i retroscena dato che accadono eventi impensabili. L’ultimo colpo di scena dietro le quinte ha destabilizzato tutti, ma non finisce qui perché nel frattempo ne sono successe delle altre. Milly Carlucci è in una situazione davvero complessa.

Appunto, la prossima messa in onda deve essere perfetta, ma come? Milly Carlucci sta investendo soprattutto sui prossimi volti da presentare al grande pubblico. Ai provini si stanno presentando in tantissimi, poiché deve scegliere un cast impeccabile.

Non si tratta soltanto di concorrenti, ma anche di maestri che stanno venendo da tutto il mondo! Questo perché il successo di Ballando con le Stelle è una realtà inequivocabile. E’ proprio a Ballando on the Road che in questi giorni verranno selezionati i prossimi insegnanti che entreranno in scena.

Decisione, dedizione, passione ed amore per la danza non dovranno assolutamente mancare!

Alla Palestra del Foro Italico ci saranno le selezioni, e Milly non sarà sola perché al suo fianco avrà anche i professionisti Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Angelo Madonia, Anastasia Kuzmina e Lucrezia Lando.

Verranno selezionate 32 unità di ballo, le quali a loro volta si sfideranno nei sabati pomeriggio di Rai 1. Tra queste solo 8 andranno a Ballando con Te sul piccolo schermo televisivo.

Infine, anche al Fini Dance Festival di New York con il quale il programma ha un gemellaggio, ci saranno altri talenti da selezionare. Insomma, la macchina del format è stata avviata, anche perché la conduttrice ha già fatto un grosso colpaccio!

In attesa di ulteriori stravolgimenti in positivo, restiamo aggiornati sui prossimi cambiamenti del format di danza della Rai più amato.