Milly Carlucci cala l’asso: vero colpaccio per Ballando con le stelle 2022

Milly Carlucci è più agguerrita che mai per l’edizione di Ballando con le stelle 2022 e sembrerebbe aver fatto un colpaccio. Nel cast potrebbe esserci proprio Lui!

Milly Carlucci non si ferma mai! Nonostante attualmente non vada in onda sul piccolo schermo degli italiani, è a lavoro per la prossima edizione di Ballando con le stelle, che tornerà come ogni anno nel sabato sera dell’autunno di Rai 1 andandosi a scontrare in maniera diretta con Maria De Filippi.

La conduttrice è più agguerrita che mai per mettere su un cast di tutto rispetto e sembrerebbe che sia sulla strada giusta per poter realizzare tutto ciò. Il portale Tv Blog, infatti, ha spifferato il nuovo concorrente su cui la conduttrice avrebbe messo gli occhi.

Le anticipazioni di Ballando con le stelle hanno svelato un nuovo possibile membro del cast e preparatevi perchè siamo sicuri che se dovesse essere confermato sarà in grado di dare vita ad uno show degno di nota.

Anticipazioni Ballando con le stelle: ennesimo colpaccio per Milly Carlucci

Il cast di Ballando con le stelle dopo aver fatto i conti con una grande perdita per la prossima edizione sta lottando con le unghie e con i denti per avere un vero e proprio personaggio bomba che mai prima di ora ha preso parte a programmi di questo tipo.

Il suo nome infatti è Nino D’Angelo. Il noto cantautore partenopeo potrebbe dunque prendere parte al programma di successo di Milly Carlucci, che sarebbe in trattative per farlo debuttare in questa inedita veste di ballerino per il grande pubblico del sabato sera di Rai 1. Anche se non sarebbe del tutto la prima volta, in quanto durante il corso della sua carriera ha sempre dimostrato di avere una certa passione per il ballo e quale occasione migliore, se non questa, per poter imparare ad affinare questa arte?

Nino D’Angelo a Ballando con le stelle sarebbe senza dubbio un colpaccio per la conduttrice, che si andrebbe ad aggiungere ad un altro nome bomba come quello di Iva Zanicchi che ha confermato lei stessa la sua presenza all’interno del programma dopo aver accettato l’invito di Milly.