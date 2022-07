Totti e Ilary, addio a peso d’oro: quanto costa il divorzio dell’anno

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno da poco ufficializzato il loro addio. Il divorzio è stato tutt’altro che dolce, a peso d’oro oseremmo dire.

Francesco Totti e Ilary Blasi nelle scorse ore hanno sconvolto l’Italia intera annunciando la loro separazione. La coppia è stata legata per venti anni e durante il corso di questo tempo insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Purtroppo però le cose spesso non vanno come vorrebbero e la realtà è ben peggiore della fantasia.

I due si sono detti addio e in rete continuano a trapelare retroscena riguardanti il loro divorzio. In particolare sulla pagina Instagram The Pipol Gossip è possibile leggere quanto è costato il divorzio dell’anno e preparatevi perchè si parla di cifre con tantissimi zeri, ma dopo di tutto non ci si poteva aspettare diversamente considerata la carriera di Totti e Ilary.

Divorzio Ilary Blasi Francesco Totti: cifre capogiro dopo la separazione

Secondo quanto rivelato dal potale, il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti va a peso d’oro. In quanto è possibile leggere che l’ex Capitano della Roma, che è stato inchiodato da Alfonso Signorini, ha scelto di lasciare la loro villa all’Eur. In questa abitazione, infatti, continueranno a vivere la conduttrice dell’Isola dei Famosi e i loro tre figli, mente lui si cercherà un’altra sistemazione.

Il portale, inoltre, rivela anche che l’assegno di mantenimento contiene diversi zeri e che la Blasi avrebbe ricevuto anche la liquidazione delle due società che hanno fondato insieme. Per quanto riguarda le restanti proprietà, i due da tempo avevano scelto la separazione dei beni e per questo motivo non ci sarà alcuna battaglia in tribunale da parte loro che hanno scelto di risolvere il tutto prima senza scontrarsi di fronte ad un giudice.

La favola di Totti e Ilary è purtroppo giunta al capitolo finale e i due stanno iniziano a vivere un percorso in solitaria dopo aver vissuto ben 20 anni di vita insieme ed in fondo saranno sempre legati grazie alla presenza dei loro tre figli che in questo momenti purtroppo non stanno di certo vivendo un momento facile e sereno dopo l’annuncio del divorzio dell’anno.