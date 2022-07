Francesco Totti: i dettagli della notte con Noemi, Signorini spiffera tutto

By

Francesco Totti ha trascorso la notte con Noemi, la sua nuova compagna, e Alfonso Signorini ha spifferato ogni cosa su quanto è accaduto tra di loro.

Francesco Totti da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi si è trovato al centro del gossip. Tant’è che il nuovo numero del settimanale Chi , diretto da Alfonso Signorini, è dedicato proprio alla nuova vita dell’ex Capitano della Roma che sembrerebbe aver ritrovato l’amore al fianco della nuova compagna Noemi Bocchi.

I due sono stati paparazzati insieme poco prima dell’annuncio (e probabilmente queste foto sono state il motivo della loro rivelazione) e mostrano come tra i due possa esserci molto più di una semplice amicizia.

Alfonso Signorini ha spifferato tutto su Francesco Totti e Noemi Bocchi rivelando inediti retroscena su questa nuova coppia, che tanto già sta facendo discutere gli utenti della rete che devono ancora riprendersi dalla notizia della separazione.

Signorini spiffera tutta la verità su Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove si parla anche del nuovo amore di Ilary Blasi, si mostra infatti che l’ex Capitano della Roma aveva escogitato il tutto per non farsi beccare in pubblico con la sua nuova compagna ma all’obiettivo dei giornalisti nulla sfugge.

Tant’è che hanno beccato la nuova fidanzata di Totti mentre accompagnava sua figlia da un’amica per poi tornare da sola e lasciare il suo posto auto, presso la sua abitazione, libero parcheggiando poco più vita. Il posto, infatti, lo ha riservato all’auto dell’amico di Francesco che lo ha accompagnato da lei per poi riaccompagnarlo presso la sua autovettura nel cuore della notte. In questo modo il calciatore sperava di passare inosservato ma i fotografi gli avevano messo gli occhi addosso e hanno seguito tutti i suoi movimenti.

Signorini ha paparazzato Totti e Noemi e probabilmente da oggi in poi saranno più seguiti che mai dai paparazzi. Sarà forse per questo motivo che Ilary Blasi ha scelto di lasciare il bel paese in compagnia dei suoi figli? Bisogna ricordare, infatti, com’è giusto che sia, che loro restano e resteranno la loro priorità.