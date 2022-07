Ex Uomini e Donne, la frecciatina al veleno scatena il web: è bufera

By

Uomini e Donne è finito da quasi un mese, ma il mondo del gossip continua a parlare dei nostri ormai ex protagonisti.

Il pubblico è curioso di vedere come se la cavano le coppie una volta uscite dallo studio di Cinecittà e studiano ogni post Instagram per scoprire più informazioni possibili.

A proposito di social, è proprio sul web che spunta una frecciatina misteriosa. Non c’è scritto in modo palese il soggetto della frase, ma non ci sono dubbi. Ancora Lui sotto il mirino attento dei fan. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Bufera per due ex volti di Uomini e Donne: Luca Salatino lancia la frecciatina

Luca Salatino è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo romano ha fatto la sua scelta meno di un mese fa ed è uscito mano nella mano con Soraia.

I due sono felici ed innamorati e si mostrano quando possono sui loro profili Instagram.

Soraia e il tronista vivono una relazione a distanza. Lei vive a Como, mentre lui a Roma. Non è facile incontrarsi con gli impegni lavorativi e la proprio vita, ma appena possono i due cercano di passare il maggior tempo possibile insieme.

Quando il lavoro non c’è, Luca e la sua scelta si dedicano dei weekend al mare o qualche buona cena con una buona bottiglia di vino.

Mentre spunta il fiocco rosa per la coppia di Uomini e Donne, Luca spiega sui social che va tutto bene con Soraia. I fan si erano preoccupati perché li vedevano poco insieme e lui ha spiegato che il lavoro è tanto, ma anche l’amore lo è.

Sempre sui social, Salatino lancia una frecciatina al veleno. Non alla sua fidanzata, ma ad una persona che riteneva sua amica. Si tratta di Matteo Ranieri, anche lui ex tronista divenuto molto amico di Luca durante il loro percorso.

“Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato. Non dimenticare mai chi c’era nelle situazioni difficili e chi ti ha messo nelle situazioni difficili” scrive Salatino in una storia.

E’ un messaggio molto criptico che infonde molti dubbi tra i fan di Uomini e Donne. Molti credono che sia proprio indirizzata a Ranieri che ha appena rivelato di essersi mollato con la sua scelta Valeria Cardone.

La notizia è fresca e pare che Luca stia soffrendo questo loro allontanamento, mentre la famiglia si allarga e la futura mamma svela tutto.

Povero Luca Salatino. Lui è così buono e sincero e pensava di aver creato un forte legame con Matteo Ranieri. L’ex tronista di Uomini e Donne si fida all’inizio, ma se tradisci la sua fiducia, è finita. La frecciatina al veleno è stata inviata e chissà se Matteo risponderà