Fiocco rosa a Uomini e Donne: piccola delusione per il futuro papà

Uomini e Donne è pronto a decorarsi di rosa, ma per il futuro papà c’è una piccola delusione che lo ha colpito.

Uomini e Donne è pronto a festeggiare! La coppia nata negli studi Elios di Roma è pronta a diventare genitori per la prima volta e su Instagram ha rivelato che tra non molto a sconvolgere le loro vite ci sarà una bellissima bambina.

La notizia ha subito trovato un ottimo riscontro da parte dei fedeli sostenitori della coppia, che non hanno potuto fare a meno di gioire per i loro beniamini che stanno per vivere uno dei momenti più importanti e belli della loro vita.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono pronti a diventare genitori, ma durante il corso di queste ore lei ha svelato una piccola delusione che ha colpito lui e di cui nessuno era a conoscenza.

Claudia Dionigi di Uomini e Donne svela la piccola delusione di Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi ha ammesso al grande pubblico che la supporta e la segue fin dai suoi esordi a Uomini e Donne, dove non ha potuto nascondere una certa sorpresa di fronte al cambiamento della dama più famosa del Trono Over, che fin da subito aveva sperato che potesse diventare mamma di una femminuccia. Discorso diverso, invece, per il suo compagno Lorenzo Riccardi che avrebbe voluto avere un maschietto come primogenito.

“Due femmine, due!” ha commentato l’ex tronista del Trono Classico non appena ha avuto modo di poter scoprire il genere del bambino che la sua compagna portava in grembo. La stessa che poco dopo ha ammesso che lui sperava di avere un maschietto, ma nonostante la piccola delusione l’emozione provata da entrambi è stata molto forte e non vedono l’ora di poter conoscere la piccola che a breve sconvolgerà le loro vite come mai prima d’ora.

Lorenzo e Claudia sono tra le coppie più amate nate dagli studi Elios di Roma e per questo motivo il pubblico non potrebbe che essere più che felice per loro due e non vede l’ora di fare la conoscenza della piccola di casa, che sarà sicuramente molto amata da tutti quanti loro.